Broer en zus samen met kompaan veroordeeld voor drugshandel per step in Veurne

Een 36-jarige man en zijn 33-jarige zus zijn door de strafrechter veroordeeld tot celstraffen met uitstel omdat ze vanuit een woning in Steenkerke en in Veurne drugs dealden per step. Een 35-jarige Fransman, die de drugs aan hen leverde, werd op zijn beurt dan weer veroordeeld tot een celstraf met uitstel.

Bij de lokale politie Spoorkin liepen er in het voorjaar enkele tips binnen dat er vanuit een woning in Steenkerke al een tijdje drugs gedeald werden. De politie hield er dan ook een tijdje een observatie. Het trio zou tussen 10 oktober 2022 en 2 mei verkocht hebben.

Fransman

“Ze zagen dat er in de woning een komen en gaan was van mensen”, sprak de procureur. “Op een bepaald moment onderschepten ze een man die de woning net verlaten had en bekende dat hij er al meermaals cannabis had gekocht.”

“Kort daarna kon de 36-jarige C.P. opgepakt worden. Hij dealde de drugs in de regio met zijn step. Ook zijn 33-jarige zus T.P. werd gearresteerd. Het was haar woning van waaruit de drugs werden verkocht. Politiezone Westkust kon even later ook de witte Citroën van de 35-jarige Fransman C.S. onderscheppen. Hij was het die broer en zus zelf bevoorraadde van drugs, die zij dan doorverkochten.”

Zwakbegaafd

Uit het onderzoek bleek dat C.P. zwakbegaafd was en de drugs dealde in opdracht van zijn zus, met wie hij nu geen contact meer wil. Zijzelf zou de drugs verkopen in opdracht van haar ex-man maar wees vooral met een beschuldigende vinger naar C.S.

Die laatste kreeg een celstraf van 20 maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, viervijfden met uitstel. Hij speelt 2.280 euro drugsopbrengst en zijn Citroën Nemo kwijt. T.P. kreeg 18 maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, viervijfden met uitstel. Zij is 3.000 euro opbrengst kwijt. De zwakbegaafde broer tot slot kreeg tien maanden met uitstel, 8.000 euro boete met uitstel en is 500 euro drugsopbrengst kwijt. (JH)