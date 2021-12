Broer en zus krijgen celstraf voor zwartwerk in Thais restaurant in Brugge

De twee zaakvoerders van het Brugse restaurant Nakhon Thai zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan zwartwerk.

Op 18 juli 2018 viel de sociale inspectie binnen in het Thaise restaurant in de Philipstockstraat. Er bleken twee mensen aan de slag die niet waren aangemeld bij de RSZ. Verder onderzoek wees uit dat zaakvoerders C.C. (52) en S.L. (42) de aangiftes van in totaal veertien werknemers op het einde van de dag geannuleerd hadden omdat er geen controle had plaatsgevonden. Er werd ook geknoeid met het uurrooster van een werknemer. De hele constructie was erop gericht om sociale bijdragen te ontduiken.

Over hele lijn schuldig

C.C. en zijn zus S.L. sjoemelden ook met hun vennootschappen om sociale bijdragen te ontwijken. In februari 2017 droegen ze hun zaak over aan een stroman, waarbij de nieuwe vennootschap op een fictieve maatschappelijke zetel werd gevestigd. De RSZ-schuld van ruim 68.000 euro werd mee overgeheveld naar de frauduleuze vennootschap, die ze in juni 2018 uiteindelijk ook failliet lieten gaan.

Omdat C.C. geen onderneming mag opstarten in België, maakte hij zijn zus zaakvoerder op papier. De twee ontkenden het merendeel van de feiten, maar de rechter verklaarde ze over de hele lijn schuldig. C.C. kreeg zes maanden celstraf met uitstel, zijn zus tien maanden celstraf met uitstel.

(AFr)