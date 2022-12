Brit krijgt tien maanden cel nadat politieman door glazen wand tuimelt in Oostende

Een 37-jarige Brit heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden celstraf gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor weerspannigheid en slagen aan een politieagent.

Op 1 oktober was Paul S. in Oostende op stap met enkele vrienden toen hij door de politie aan een controle werd onderworpen. De Brit weigerde zich te identificeren en ging zelfs lopen. Aan een agent die hem achtervolgde gaf hij enkele vuistslagen in het gezicht waarop hij zich verborg in een donker portaal in de Kapellestraat.

De agenten troffen hem er gehurkt aan en probeerden hem te boeien. Maar opnieuw spartelde S. hevig tegen waarop hij samen met een agent door een glazen wand tuimelde.

Drie weken werkonbekwaam

Een spier in de bovenarm van de agent werd bij het incident doorgesneden waardoor hij drie weken werkonbekwaam was. De Brit werd via snelrecht gedagvaard en het openbaar ministerie vroeg een jaar cel. “Hij toont geen enkel schuldinzicht”, aldus de procureur.

Volgens de verdediging was er sprake van een misverstand. “In het Verenigd Koninkrijk moet je niet altijd je identiteitskaart op zak hebben”, pleitte meester Fabienne De Smet. “Je bent er ook niet verplicht om die te tonen aan de politie.” Volgens de advocate verweerde S. zich omdat hij geslagen werd met een wapenstok. “Bovendien was hij al geboeid toen ze mijn cliënt nog tegen een muur wilden duwen. Dat bleek een glazen wand te zijn.”

Volgens de agenten sloeg dit verhaal nergens op en ook de rechtbank raakte niet overtuigd.

