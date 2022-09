Bredene zoekt munitie tegen Watergroep in kalkdispuut

Tijdens de laatste gemeenteraad kwam Vooruit-raadslid Lars Cattrijsse terug op de oproep, die Bredene in 2020 deed naar al wie schade had geleden door te hoge kalkwaarden in het kraantjeswater. “Het gemeentebestuur beloofde steun, startte gesprekken met De Watergroep en inmiddels ook een gerechtelijke procedure.” “Maar het ontbreekt ons vandaag aan concrete bewijzen om hiermee verder te gaan”, liet burgemeester Steve Vandenberghe optekenen.

Bijna twee jaar geleden namen 300 inwoners, die schade leden door teveel kalkafzetting in het kraantjeswater, de handschoen op tegen De Watergroep. Omdat er zoveel klachten werden genoteerd, schaarde het gemeentebestuur zich achter de gedupeerden. Burgemeester Steve Vandenberghe beloofde zijn inwoners te ondersteunen in hun stappen tegen De Watergroep. In Bredene zit ontegensprekelijk veel kalk in het water. “Het zorgde voor leidingen die verkalken, kaduke kranen en boilers die sneller stuk gaan”, stelde ook Krak’21 Eddy De Winter, een van de gedupeerden, eind vorig jaar vast. “De Watergroep blijft benadrukken dat de waterhardheid binnen de norm ligt. De maatschappij beloofde wel het nodige te doen om het euvel te verhelpen. Hopen op een schadevergoeding zal allicht tevergeefs zijn”, concludeerde Eddy nadat hij het onderwerp ter sprake had gebracht tijdens het vragenkwartiertje voor de gemeenteraad van november.

Burgemeester Vandenberghe kwam vorige week nogmaals op het probleem terug tijdens de gemeenteraad. “We hebben aangegeven dat we de bewoners wilden steunen en we zijn ook een procedure gestart voor de rechtbank. Om enige kans op succes te maken, moesten we echter een aantal concrete gevallen bijeen krijgen. Dossiers die als testcase konden dienen. In deze dossiers moeten we ontegensprekelijk aantonen dat de schade veroorzaakt werd door de hardheid van het water. We hebben heel wat Bredenaars gecontacteerd en finaal werden drie dossiers uitgekozen. Tot op vandaag zijn we er echter niet in geslaagd de nodige bewijzen op een betrouwbare en overtuigende manier te verzamelen. Zonder die bewijzen kunnen we niet naar de rechtbank. Daarom, als er nog mensen zijn die staalharde bewijzen kunnen aanleveren, dan blijven we bereid en zijn onze advocaten klaar om naar de rechtbank te stappen. Zoals gezegd: het juridisch werk is klaar, de bereidheid van het bestuur is aanwezig. Maar we ontbreken vandaag de nodige munitie.”

Ervaringsdeskundige

Vicky Dereere, fractieleider voor N-VA, gaf maandag aan dat ze zelf betrokken partij is. “Wij hebben zelf de Watergroep gecontacteerd omdat door de hoge waterhardheid bij ons thuis al talloze douche- en keukenkranen het begaven. We hebben, ondanks de aanwezigheid van een waterontharder, vorig jaar zelfs alle leidingen moeten laten reinigen. In een nieuwbouw van nauwelijks 10 jaar oud. Dat heeft best wat centen gekost. Het probleem is dat heel wat Bredenaars net als wij intussen al investeringen hebben gedaan om het euvel te verhelpen. Het is dus niet evident om vandaag nog de schade aan te tonen. De vraag om bewijzen komt dus een beetje als vijgen na Pasen. Ik heb dat de Watergroep ook proberen diets te maken. Maar daar blijven ze bij hoog en laag beweren dat de wettelijke normen niet overschreden zijn. Ze deelden ook mee dat Bredene in de toekomst door een andere waterbron zal bediend worden waardoor het probleem minder acuut zal worden. Misschien moeten we eens alle Bredenaars, die intussen een waterontharder aankochten, oproepen zich kenbaar te maken. Het zou ongetwijfeld een heel helder beeld van de grootte van het probleem scheppen”, besloot Dereere. (MM)