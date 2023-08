Bredenaar wordt amper twee weken na zware veroordeling voor heroïnebezit alweer betrapt: achttien maanden cel

Een 44-jarige Bredenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor heroïnebezit. S.D. liep al talrijke veroordelingen op voor drugsfeiten maar die brachten hem niet op het rechte pad.

Op 30 december vorig jaar en 15 januari dit jaar betrapte de politie S.D. met respectievelijk 1,5 en 11,4 gram heroïne op zak. Op 14 mei werd hij nog een derde keer betrapt met heroïne. Hij had toen 11,7 gram bij. Opmerkelijk: die betrapping kwam er amper twee weken na een veroordeling tot 25 maanden cel voor heroïnebezit. S.D. werd in de boeien geslagen en zit sindsdien achter de tralies.

De Bredenaar kampt al vele jaren met een hardnekkige drugsverslaving. Die resulteerde eerder al in vijf correctionele veroordelingen. “Hij kreeg van de rechtbank al heel wat kansen”, aldus de procureur. “Drugs zijn een constante in zijn leven”, pleitte meester Yorick Van Rintel. “De minste tegenslag is voor hem voldoende om opnieuw te gebruiken.”

Meester Van Rintel drong tevergeefs aan op een straf met probatievoorwaarden. “De beklaagde trok geen enkele les uit zijn eerdere veroordelingen. Hij is onverbeterlijk en heeft geen enkele wil om aan zijn verslaving te werken”, besloot de rechtbank.

