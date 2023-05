Bredenaar riskeert veertig maanden cel voor verkrachting zestienjarig meisje dat hij eerst xtc gaf

Een 21-jarige Afghaan uit Bredene riskeert voor de Brugse rechtbank veertig maanden celstraf voor verkrachting van een zestienjarig meisje. Volgens het parket was het slachtoffer volledig van de kaart omdat F.A. haar xtc en alcohol had toegestopt.

In de nacht van 11 op 12 juni vorig jaar ging het toen zestienjarige slachtoffer op stap met twee vriendinnen. Bij hun terugkeer naar Oostende belandden de meisjes in de woning van F.A. (21) in Bredene. Volgens het openbaar ministerie kregen ze daar xtc toegestopt. “De vriendinnen vertrokken en lieten het slachtoffer volledig van de kaart achter”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “De beklaagde dronk alcohol met haar en beloofde haar ook nog cannabis als ze zou meegaan naar zijn bed.”

Verkracht

In de slaapkamer begon F.A. het meisje te betasten en uiteindelijk had hij ook seks met haar. Het slachtoffer verliet de woning en nam de tram naar Oostende waar ze aan een van de vriendinnen vertelde dat ze verkracht was. “Ze kon zich niet verweren omdat ze zodanig zwaar onder invloed was”, ging de procureur verder. “In zijn verhoor draaide de beklaagde de rollen om en beweerde hij dat het meisje het initiatief nam en hem als eerste begon te betasten.”

De procureur vroeg veertig maanden cel voor F.A. “Hij heeft het slachtoffer in een ellendige staat gebracht en profiteerde vervolgens van de situatie,” klonk het. Maar volgens de advocaat van F.A. was het meisje helemaal niet van de kaart. “Mijn cliënt gaf haar één pil en wil daar zijn verantwoordelijkheid voor nemen”, pleitte advocaat Nicolas Segaert-Vanden Bussche. “Maar van verkrachting was geen sprake. Het meisje was helemaal niet zo versuft als ze zelf beweert. Ze kon immers alles tot in het kleinste detail navertellen. Het was zijzelf die aanstuurde op seks.”

Drugshandel

Voor het drugsbezit en het afleveren van de xtc aan een minderjarige vroeg F.A. een werkstraf. De jongeman kreeg begin februari al een werkstraf voor drugsbezit en zit momenteel in de cel op verdenking van drugshandel. De rechtbank doet uitspraak op 12 juni. (AFr)