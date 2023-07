Bredenaar riskeert dertig maanden cel voor drugshandel nadat vriendin hem aan de galg praat

Een 40-jarige Bredenaar kijkt aan tegen dertig maanden cel voor verkoop van speed en cannabis. Het was zijn vriendin die hem bij de politie ging aangeven na een zware ruzie.

Op 26 december vorig jaar kreeg Jeroen T. het zwaar aan de stok met zijn vriendin. Hij verliet de woning waarop de vrouw op aanraden van haar zus de politie verwittigde. Die trof in de koelkast liefst 1,8 kilogram speed aan. Elders in de woning vonden de speurders ook nog 278 gram cannabis. T. werd opgepakt en zit sindsdien in de cel.

Tijdens zijn verhoor gaf de Bredenaar toe dat hij al een jaar speed en cannabis verkocht aan een viertal klanten en dit om zijn eigen verslaving te financieren. “De beklaagde liep eerder al drie veroordelingen op”, stelde de procureur. “Gunstmaatregelen als probatievoorwaarden en opschorting haalden duidelijk niets uit. Op het moment van de inval stond hij zelfs nog onder voorwaarden.”

De verdediging wees op de lange voorhechtenis. “Voor zo’n dossier is dit haast niet te geloven”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Dit is helemaal geen grote dealer, maar iemand met een drugsprobleem. Hij is bereid daaraan te werken.” Meester Vincke vroeg milde straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Naar eigen zeggen heeft T. achter de tralies het licht gezien. “Ik wil de drugs verbannen uit mijn leven, maar in de gevangenis ben ik erdoor omringd”, klonk het. De uitspraak volgt op 31 juli. (AFr)