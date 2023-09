Bredenaar krijgt alsnog 23 maanden effectieve celstraf voor inbraken en drugs

Omdat hij in juni een nieuwe veroordeling opliep worden 23 maanden voorwaardelijke celstraf voor een 25-jarige Bredenaar effectief.

Tussen februari en april 2020 Bredenaar C.L. (25) samen met een kompaan tot vier keer toe binnen in een leegstaande caravan op camping Costa in Bredene. Ze verbleven er telkens een tijdje, maakten gebruik van de nutsvoorzieningen en lieten de caravans smerig achter. In november 2021 kreeg het duo vijftien maanden voorwaardelijke celstraf.

Bromfiets nooit geleverd

Een paar maanden eerder had C.L. voor drugsfeiten ook al acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Een van de voorwaarden die een rechter steevast oplegt, is geen nieuwe feiten plegen. Maar vorige zomer verkocht C.L. een bromfiets die hij evenwel nooit leverde. Voor die oplichting kreeg hij in juni tien maanden cel voor de correctionele rechtbank in Veurne.

Voorwaardelijke celstraffen worden automatisch omgezet in effectieve wanneer je tijdens de proefperiode een effectieve celstraf van meer dan zes maanden krijgt. Bijgevolg worden de eerder opgelegde voorwaardelijke celstraffen nu effectief. (AFr)