Bredenaar die om de haverklap wordt aangetroffen met heroïne riskeert 25 maanden cel

Een 43-jarige Bredenaar riskeert voor de Brugse rechtbank 25 maanden cel voor bezit van achttien gram heroïne, zijn “maandvoorraad”. S.D. zag daar zelf geen graten in.

Op 16 november vorig jaar keerde S.D. op zijn brommer terug van zijn dealer in Oostende. Hij beging daarbij een verkeersovertreding waarop de politie hem aan de kant plaatste. De veertiger had ruim achttien gram heroïne op zak. “Mijn maandvoorraad”, verklaarde hij. Opvallend genoeg vroeg de man aan de agenten of hij zijn drugs niet gewoon mocht houden. “Ik doe daar toch niemand kwaad mee?”, stelde hij.

Heel veel overlast

Het openbaar ministerie zag dat anders. “Meneer pleegt het ene na het andere feit en dat zorgt wel degelijk voor heel veel overlast”, stelde procureur Mike Vanneste. “Hij rijdt rond onder invloed en werd daar al zes keer voor veroordeeld in de politierechtbank. Daarnaast liep hij ook al vier correctionele veroordelingen voor drugsfeiten.”

Volgens Vanneste werd D. sinds zijn betrapping in november al opnieuw twee keer betrapt met heroïne. “Toch weigert hij zijn probleem aan te pakken”, besloot Vanneste.

Leven totaal ontwricht

Volgens de verdediging beseft D. wel degelijk dat hij een probleem heeft. “Want zijn leven is totaal ontwricht door dat vieze spul”, pleitte advocaat Yorick Van Rintel. “Hij is al negen jaar verslaafd.”

Meester Van Rintel drong aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. “Want in de gevangenis kan hij zijn problemen niet aanpakken”, besloot hij. “De rechtbank doet uitspraak op 27 april. (AFr)