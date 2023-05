Bredenaar die met dertienjarig meisje in auto betrapt werd krijgt dertig maanden cel voor grooming en aanranding

Een 32-jarige Afghaan uit Bredene heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden cel gekregen, waarvan twintig voorwaardelijk, voor cyberlokking, grooming en aanranding van een minderjarig meisje.

Op 18 december vorig jaar controleerde de politie in Bredene een stilstaande wagen met draaiende motor. Toen de agenten met een zaklamp door het raam naar binnen schenen, zagen ze hoe het meisje geschrokken haar broek dicht deed. De broek van K.S. (32) hing volgens het parket op zijn enkels. Toen hij uitstapte trok hij die op. Bovendien had hij drie ongebruikte condooms en vier erectiepillen op zak.

Onderzoek wees uit dat de Afghaan via Instagram contact had gezocht met het slachtoffer. Hij likete haar foto’s en gaf haar complimentjes over haar uiterlijk. “Hij probeerde meteen een intieme relatie met haar op te bouwen en noemde haar ‘schatje’ of ‘baby’”, pleitte de advocate van het meisje. Volgens het parket ontmoetten de Bredenaar en het meisje elkaar minstens twee keer in levenden lijve.

Na de betrapping werd K.S. aangehouden. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat hij het verschil tussen meerder- en minderjarigheid niet goed begreep. “Door interculturele verschillen scheen hij niet te beseffen dat je in België zo’n zaken niet mag doen met een minderjarig meisje”, aldus de procureur, die drie jaar cel vroeg, de helft voorwaardelijk.

Getrouwd en kinderen

Volgens de verdediging kende K.S., een getrouwde man met kinderen, de echte leeftijd van het meisje niet. “Ze had hem verteld dat ze zestien jaar oud was”, pleitte advocate Siska Lescrauwaet. “Ze gedroeg zich ook ouder en achteraf bleek dat ze wel vaker met oudere mannen afspreekt.”

Dat K.S. niet doorhad hoe oud het slachtoffer was, noemde de advocate van het meisje onzin. “Ze had hem gevraagd om haar op te wachten aan haar school. Dat was duidelijk een basisschool.” Ook de rechtbank hechtte geen geloof aan de uitleg van K.S. Aan het slachtoffer werd 1.750 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)