Bredenaar (21) die al sinds zijn dertiende naar kinderporno zoekt, moet niet naar cel

Een 21-jarige jongeman uit Bredene heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. Hij kreeg wel een reeks voorwaarden opgelegd, waaronder therapie. Opmerkelijk: naar eigen zeggen zoekt T.V. al sinds zijn dertiende naar beelden van seks met minderjarige jongens.

De bal ging aan het rollen op basis van informatie van The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) in de Verenigde Staten. Dat kon kinderpornografisch materiaal linken aan de computer van T.V. (21) uit Bredene. Bij de uitlezing van zijn gsm troffen de speurders vier pornografische filmpjes met minderjarige jongens aan.

Therapie volgen

Tijdens zijn verhoor op 22 april gaf de twintiger de feiten toe. Hij verklaarde dat hij via zijn accounts op Telegram en Kik op zoek ging naar kinderporno. “Mijn voorkeur gaat uit naar jongens van twaalf jaar. Ik ben al naar kinderporno beginnen zoeken toen ik dertien à veertien jaar oud was”, choqueerde hij.

Advocaat Dany Hollevoet vroeg om zijn cliënt geen straf op te leggen maar enkel een resem strikte voorwaarden, zoals therapie volgen voor zijn seksuele problematiek. De procureur stemde hiermee in, rekening houdend met de jeugdige leeftijd en het blanco strafblad van de beklaagde. (AFr)