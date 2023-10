Brave opa of irritante eenzaat? Man terecht voor belaging naburig voederbedrijf, maar Greenpeace steunt hem

Een 67-jarige man uit Pollinkhove, een dorpje in Lo-Reninge, stond maandag terecht voor belaging van een naburig voederbedrijf. Greenpeace steunt de man en hield een crowdfundingactie voor de juridische kosten.

“Sinds jaar en dag worden zij geteisterd door die man in Pollinkhove”, stelde de advocaat van de oude en nieuwe bestuurders van het voederbedrijf, die zich burgerlijke partij stelden in de Ieperse rechtbank. “Hij begon een persoonlijke kruistocht tegen hun bedrijf en wou gevaarlijke situaties aankaarten op vlak van mobiliteit, gezondheid en milieu. Hij kon het dialoog aangaan met het bedrijf en zich wenden tot tal van instanties, zoals de gemeente, politie en administratieve diensten.”

“Seriebelager”

“Voor en na de schooluren bleef hij mijn cliënten bespieden en verwijten. Hij maakte beelden van mijn cliënten, het personeel, de vrachtwagens en de klanten. Dit heeft een ernstige impact op het private en professionele leven van mijn cliënten. Ze hebben hem gesmeekt om ermee te stoppen. We hebben de facto te maken met een seriebelager: hij valt ook de burgemeester, schepenen en algemeen directeur van de gemeente lastig.”

“Deze man ging vroegtijdig met pensioen en is een eenzaat met een irritant karakter en veel tijd om zijn willetje door te drijven”

De advocaat maakte een karakterschets van de beklaagde. “Deze man ging vroegtijdig met pensioen en is een eenzaat met een irritant karakter en veel tijd om zijn willetje door te drijven en mijn cliënten te pesten. Dit is niet de manier om op te komen voor uw dorpsgemeenschap. Hij zegt op te komen voor de veiligheid van schoolgaande kinderen, maar dat wordt al gegarandeerd door mijn cliënten die sinds 2020 in samenwerking met de school en gemeente een nieuw voetpad aanlegden. Het vrachtverkeer houdt zich aan de zone 30 en mijn cliënten zijn in constant overleg met het gemeentebestuur. Waar zijn de gevaarlijke situaties?”

David tegen Goliath

“Intussen creëert hij een jacht op mijn cliënten via de media en Greenpaece met een David tegen Goliath-verhaal van de kleine burger versus een groot bedrijf. Hij minimaliseert en verdraait de feiten: alsof mijn cliënten plots belagers zijn doordat ze foto’s nemen van hem en alsof mijn cliënten hem zouden gedagvaard hebben. Zij wensen geen procedure, celstraf of boete, alleen dat het stopt.”

Vrede en rust

“Steeds weer staat hij voor ons huis en bedrijf met zijn gsm in de hand om foto’s nemen”, sprak een van zijn cliënten tot de rechter. “We willen in vrede en rust leven.”

“Hij is een brave grootvader wiens kleinkinderen naar de naburige school gaan en wiens vrouw er les gegeven heeft”, repliceerde de advocaat van de beklaagde. “Hij wou op straat gevaarlijke conflictsituaties in beeld brengen vanuit het oogpunt van kinderen: zwaar transport in combinatie met fietsende kinderen zorgt voor problemen. Nooit had hij de intentie tot belaging: hij viseerde niemand, zorgde niet voor een ernstige verstoring van hun rust en er was geen herhaaldelijk karakter. Het bedrijf ging niet in op onze vraag tot dialoog. Dat voetpadje is niet de oplossing, integendeel.

“Zijn bezwaar was terecht. Dit bedrijf zal vroeg of laat moeten herlokaliseren”

We hebben hier te maken met een industrieel bedrijf dat veevoeder produceert in woongebied met landelijk karakter. Dat is de reden waarom hij bezwaar indiende tegen een uitbreidingsaanvraag, die het bedrijf opnieuw introk. Zijn bezwaar was terecht. Dit bedrijf zal vroeg of laat moeten herlokaliseren. Zij wilden geen procedure tegen mijn cliënt, maar stellen zich wel burgerlijke partij. Ze pleiten dat geld niet belangrijk is, maar klagen over reputatieschade en vragen mijn cliënt om hun camerabewakingssysteem te betalen.”

Helikopterpiloot

Ook de verdediging ging over tot een karakterschets. “Deze geëngageerde burger is niet de eerste de beste ambetanterik. Als helikopterpiloot heeft hij mensen uit zee gehaald en vervoerd naar ziekenhuizen. Hij is geridderd in de Leopoldsorde en werd hobbyfotograaf en vrijwilliger bij erfgoedbank Westhoek Verbeeldt. In Pollinkhove is hij al 25 jaar lid van de feestcommissie.”

Wrok?

“Ik nam geen foto’s van mensen en viel geen klanten of personeel lastig”, stelde de man zelf. “Ik vermoed dat het bedrijf wrok koestert omdat ik een bezwaarschrift indiende, samen met andere bewoners. Dit is allerminst plezant.”

“Het gaat om meer dan foto’s”, stelde de procureur. “Wanneer de politie en mijn ambt herhaaldelijk vragen om te stoppen, dan luisteren de meeste mensen maar de beklaagde doet verder. Er was geen andere optie meer dan een dagvaarding. Na vandaag wil ik niet dat die mensen nog klacht neerleggen. Ik vorder 6 maand cel en 50 euro. Aan een probatie-uitstel kan een contactverbod gekoppeld worden. Ik hoop dat de beklaagde inziet dat hij fout is.”

De verdediging bepleitte de vrijspraak en richtte zich tot de burgerlijke partij. “Jullie zijn niet zo belangrijk voor mijn cliënt als jullie denken. Met foto’s van een helikopter insinueren jullie zelfs dat hij boven jullie bedrijf vloog. Dit is er los over. Het gaat om op hol geslagen fantasie om hem in een slecht daglicht te stellen. Ze willen een contact- en straatverbod van vijftig meter? Worden de school en kerk dan verboden terrein? Op publiek domein moet men zich vrij kunnen bewegen. Hij heeft een blanco strafblad en verdient het niet hier te zitten.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 6 november. (TP)