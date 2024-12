Brandstichter uit Gistel stalkte ook zijn ex-vriendin: honderden berichten en oproepen per dag leveren voorwaardelijke celstraf op

Na zijn relatiebreuk bleef een 31-jarige Gistelnaar zijn ex bestoken met tot wel 200 berichten per dag. Dat levert Brian M. nu achttien maanden voorwaardelijke celstraf op. De man werd eerder ook al veroordeeld voor brandstichting.

Op 28 november 2022 stapte de ex van Brian M. voor een eerste keer naar de politie. De toen 21-jarige vrouw gaf aan dat ze zich onveilig voelde door het enorme aantal berichten en telefoontjes van haar ex-vriend. Volgens de vrouw was M. helemaal veranderd nadat ze in was getrokken bij hem en zijn vader. Door zijn erg controlerend en verbaal agressief gedrag, had ze hem op 12 augustus 2022 verlaten.

Maar de situatie ging van kwaad naar erger. Het slachtoffer volgde haar en stuurde haar bijvoorbeeld een foto van zichzelf terwijl ze wegwandelde van de fitnessclub in Oostende. De vrouw verklaarde dat het leek alsof hij haar gsm kon traceren. Op een bepaald moment kreeg ze tot wel 200 berichten en 100 oproepen per dag van M. Die verklaarde dat hij zijn ex enkel contacteerde in het kader van hun zoontje.

Dreigend

Op 4 april vorig jaar ging M. klonk zijn bericht heel dreigend. “Als hij bij me is, doe ik hem dood. Dan is alles opgelost”, schreef hij. Een drietal weken later loog hij tegen de politie dat zijn ex zelfmoord wou plegen. Eerder had hij ook al de brievenbus en deurstijl van de gemeenschappelijke inkomhal bij zijn ex vernield. Volgens een getuige probeerde hij die nacht tot twee keer toe het appartementsgebouw binnen te dringen.

M. werd in april 2018 veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf voor opzettelijke brandstichting in Gistel. Voor dertien andere brandstichtingen in de omgeving van de Canadalaan in Gistel werd hij toen vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De dertiger kampt met autisme en worstelt met een alcohol- en agressieprobleem. De komende drie jaar mag hij geen druppel alcohol meer aanraken en moet hij in therapie.

(AFr)