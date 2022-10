Brandstichter riskeert anderhalf jaar cel voor slagen in Brugge

Een 33-jarige Italiaan hangt in de Brugse correctionele rechtbank een jaar en zes maanden effectieve celstraf boven het hoofd voor verboden wapendracht en opzettelijke slagen en verwondingen. Mohamed A. deelde een vuistslag uit toen hij met zijn flirtgedrag werd geconfronteerd. In juni 2014 kreeg de beklaagde al 37 maanden cel voor brandstichting.

De Napolitaan raakte op 31 januari 2022 in een Brugse horecazaak betrokken in een discussie. De kok kwam tussenbeide omdat A. zou geflirt hebben met een werkneemster. Tijdens dat conflict deelde de beklaagde een vuistslag uit en zou hij ook meerdere bedreigingen geuit hebben.

Hamer en mes

Bij zijn arrestatie bleek hij in het bezit te zijn van een hamer en een mes. Op 5 april werd hij in Brugge nogmaals betrapt op verboden wapendracht. Deze keer had hij een busje pepperspray, een steakmes, een vouwmes en een breekmes op zak.

Mohamed A. was absoluut geen onbekende voor het gerecht. Dankzij camerabeelden kon hij in september 2013 gelinkt worden aan een brandstichting op het terras van een restaurant op de Markt van Brugge.

Brandstichting

De Napolitaan beweerde toen echter dat hij die nacht enkel in de buurt was om zijn vrijlating uit de gevangenis te vieren. Voor de brandstichting kreeg A. uiteindelijk 37 maanden effectieve gevangenisstraf. Eerder liep hij ook al tegen de lamp voor doodsbedreigingen, verboden wapens en valsmunterij.

Donderdagochtend kwam de beklaagde niet opdagen voor zijn proces. In die omstandigheden vorderde de procureur bij verstek een jaar cel voor de geweldpleging tegen de kok en telkens drie maanden cel voor beide feiten van verboden wapendracht.

De rechter doet uitspraak op 3 november.