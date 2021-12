“Braafste man van Ieper” riskeert jaar cel na neersteken van 44 jaar jongere indringer

Een zeventiger uit Ieper staat voor de rechter in Ieper nadat hij een indringer in zijn appartement met een keukenmes neerstak. De man riskeert 1 jaar cel voor poging doodslag, maar vraagt de vrijspraak. “Als dit geen wettige zelfverdediging is, dan weet ik het ook niet meer”, aldus de raadsman van de beklaagde.

Op 25 juli 2020 trof in Ieper een wijkinspecteur de fel bloedende C.F. (29) op straat aan. De man was ernstig gewond in de buikstreek. Het bleek dat de twintiger even daarvoor met een mes was gestoken door de 73-jarige J.S. Die laatste staat terecht op de rechtbank van Ieper voor poging doodslag en riskeert 1 jaar effectief. Ook de gewonde man gaat echter niet vrijuit en kijkt aan tegen 10 maanden cel, voor het binnendringen van de flat waar alles zich afspeelde.

Schermutseling

De ellende begon toen C.F. aanklopte aan appartement van de zeventiger. F. was op zoek naar de buurman van de bewoner, maar vond die niet thuis. “Mag ik hier bij jou wachten op de buurman”, vroeg de bezoeker. De zeventiger zag dat niet zitten en deed de deur dicht. Daarop begon C.F. tegen de voordeur te stampen. Die ging open en de man drong de woning binnen. Daar kwam het tot een schermutseling waarbij de bewoner een mes bovenhaalde en de bezoeker in de buik stak.

“Het slachtoffer sukkelde naar buiten met zijn darmen uit zijn buik”, aldus de openbare aanklager. “Die messteek was er ver over en staat niet in verhouding tot wat de binnendringer deed. Die man mag van geluk spreken dat hij nog leeft.”

Braafste man van Ieper

Meester Herman Baron, die het opneemt voor de beklaagde, zegt dat er geen sprake kan zijn van poging doodslag en pleit wettige zelfverdediging. “Mijn cliënt is de braafste man van Ieper en van poging doodslag is hier absoluut geen sprake. Die man had niet de bedoeling om iemand te verwonden of te doden, hij wou enkel zichzelf verdedigen. De indringer kwam tot in de keuken en kwam steeds dichterbij. Mijn cliënt stak met zijn mes uit schrik, blindelings, zonder te weten waar hij hem raakte.” Meester Baron vroeg de openbare aanklager hoe zij zou reageren als er iemand op die manier haar woning binnendrong. “Weet dat die man een stuk crapuul is met 17 veroordelingen op zijn naam. Wij vragen dan ook de vrijspraak.”

“Die man geeft toe dat hij ongelukkig reageerde, maar hij had niet de bedoeling daar binnen te gaan en is niet tot in de keuken geraakt”, aldus meester Robin Duyck, die het opneemt voor de man die de messteek te verwerken kreeg. “Nog een geluk dat die politie-agent die man vond, want anders was het slechter afgelopen. Hij liep een geperforeerde dikke en dunne darm. Er wachtte hem een lange revalidatie en tot nu heeft hij last van incontinentie.”

“Die man is wel degelijk tot in de keuken gekomen”, reageerde J.S. “Hoe meer ik zei dat hij moest weggaan, hoe dichter hij kwam.” Volgens meester Baron zit de zeventiger nog altijd opgezadeld met een angstgevoel. Die invasie van een onbekende agressieveling speelt nog steeds in zijn hoofd. Hij kon worden vermoord en dat kan hij maar niet van zich afzetten.” Vonnis op 20 januari. (CMW)