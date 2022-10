Bouwbedrijf uit Komen-Waasten staat terecht voor gesjoemel bij detachering

Een bouwbedrijf uit Komen-Waasten en zijn Poolse onderaannemer hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor gesjoemel bij detachering van arbeiders. Het arbeidsauditoraat vorderde bijna 173.000 euro verbeurdverklaring voor de Poolse beklaagde en 28.800 euro boete voor beide beklaagden.

De bal ging aan het rollen naar aanleiding van werfcontroles in Aalst, Poperinge en Wervik. Volgens het arbeidsauditoraat bleek daaruit dat de werknemers van de Poolse onderaannemer Phu Za-Bel in de praktijk onder het gezag stonden van Delporte en Zonen. De bouwvakkers verzamelden op de werven van Delporte, reden met hun bestelwagens en moesten ook aan Delporte toestemming vragen om verlof te nemen. Op die manier werden volgens arbeidsauditeur Evi De Clercq de Belgische minimumlonen ontdoken. In totaal ging het voor 36 werknemers om bijna 173.000 euro.

Vrijspraak gevraagd

De verdediging vroeg om de zaak naar een Franstalige rechtbank te verwijzen, aangezien Komen-Waasten net over de taalgrens ligt. Los daarvan werd voor Delporte de vrijspraak gevraagd. Volgens meester Frederiek Wauters gaat het om twee onafhankelijke vennootschappen en is er van opgezet spel dus absoluut geen sprake. De onderzoekers werd tunnelvisie verweten.

Ook de raadsman van de Poolse onderaannemer ging voor de vrijspraak. Phu Za-Bel had volgens meester Tom Messiaen wel degelijk het volledige gezag over de gedetacheerde arbeiders. Op de werf waren immers ook steeds drie ploegbazen van het Poolse bedrijf aanwezig.

De rechter doet uitspraak op 25 november.