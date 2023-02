Boudewijn Seapark riskeert 48.000 euro boete na fatale elektrocutie jonge technicus Kylian (26)

Amper drie jaar na de start van zijn carrière bij Boudewijn Seapark in Sint-Michiels had Kylian Vandemaele (26) zich al opgewerkt tot hoofd van de technische dienst. Maar dan sloeg het noodlot toe. De papa van twee jonge kinderen kwam om het leven door elektrocutie en volgens het gerecht is dat de schuld van het attractiepark, dat nu een geldboete van 48.000 euro riskeert. Tijdens het proces barstte de parkdirecteur in tranen uit: “Ik kon Kylian toch moeilijk bij het handje houden?”

Op dinsdagochtend 13 oktober nam Kylian Vandemaele rond 8 uur afscheid van zijn vriendin. De twee gaven elkaar nog een knuffel, meteen ook de laatste. Die dag was Boudewijn Seapark gesloten en wou de twintiger uit Lissewege een digitale timer plaatsen in een zekeringkast die een luchtkussen aanstuurde. Maar niet veel later trof een collega de onfortuinlijke jongeman aan, bewusteloos en zittend op de knieën. Kylian, papa van twee jonge kinderen, bleek geëlektrocuteerd en overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Geen preventieadviseur

De inspectie stelde tal van gebreken vast in het preventiebeleid waarna Boudewijn Seapark voor de Brugse strafrechtbank werd gedaagd. Daar haalde arbeidsauditeur Jeroen Lorré woensdag vernietigend uit naar het attractiepark. “Hallucinant genoeg was er al sinds 2012 geen preventieadviseur meer aan de slag in dit bedrijf met 44 fulltime medewerkers”, fulmineerde hij. “Sinds de laatste preventieadviseur op pensioen ging, passeerden in het park 543 werknemers en jobstudenten de revue. Zij vertrouwden er op dat hun werkgever er alles aan deed om hun veiligheid te garanderen. Maar dat vertrouwen werd zwaar geschonden en werd Kylian zelfs fataal.”

Blitzcarrière

Van opleiding was Kylian schrijnwerker, maar hij volgde een basisopleiding elektriciteit. Op drie jaar tijd had hij het bij Boudewijn Seapark tot hoofd van de technische dienst geschopt. “Een blitzcarrière”, stelde Lorré. “Hij was een gedreven werkkracht die graag eer uit zijn werk haalde. Dat komt in elk verhoor terug. Maar het staat vast dat hij met onvoldoende kennis van zaken aan die zekeringkast werkte. Het was vochtig weer en de spanning was niet afgesloten, nochtans een standaardprocedure. Mocht er van een degelijk intern preventiebeleid sprake zijn geweest dan was dit nooit kunnen gebeuren. Tragisch genoeg had een externe consultant al in 2017 gewaarschuwd voor elektrocutiegevaar in het park.”

Kylian wilde leren

Boudewijn Seapark wast de handen in onschuld en legt de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer. “Kylian mocht het werk aan de elektriciteitskast helemaal niet uitvoeren”, pleitte de advocate van het attractiepark. “Voor dergelijke werken doet mijn cliënt altijd beroep op een externe elektricien. En die was op het moment van ongeval zelfs op de werkvloer. Hij heeft Kylian afgeraden om dat werk te doen. Maar Kylian is Kylian en die wou het tóch doen om bij te kunnen leren. De inspectie heeft er een kruistocht van gemaakt om een schuldige te vinden, maar soms gebeuren ongevallen gewoon.”

Het is des te bedroevend vast te moeten stellen dat een controle na het dodelijke ongeval uitwees dat de problemen nog steeds niet allemaal van de baan zijn

Arbeidsauditeur Lorré veegde de argumenten van Boudewijn Seapark van tafel. “Het onderzoek toont aan dat Kylian wel vaker kleine elektriciteitswerken uitvoerde. Hij had daarvoor gereedschap bij zich en beschikte bovendien – net als zijn collega’s – over de sleutel van alle elektriciteitskasten. Dat hij op de dag van de feiten een dwingend verbod kreeg vanwege zijn werkgever om die werken uit te voeren blijkt nergens uit. Men heeft hem zijn gang laten gaan. Het is des te bedroevend vast te moeten stellen dat een controle na het dodelijke ongeval uitwees dat de problemen nog steeds niet allemaal van de baan zijn.”

In tranen

De directeur van het Boudenwijn Seapark staat niet persoonlijk terecht, maar nam niettemin plaats in de beklaagdenbank. “Wij zijn geen groot bedrijf en onze technische dienst telt amper drie personen. Kylian had twee collega’s met heel wat ervaring. Die zouden hem trainen.” De man barstte in tranen uit. “Kylian was een goede jongen met wie ik een uitstekende band had”, snikte hij. “Maar ik kon hem toch moeilijk bij het handje houden?”

De rechtbank doet uitspraak op 15 maart. (AFr)