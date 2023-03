Boudewijn Seapark in Brugge treft geen schuld aan fatale elektrocutie Kylian (26): “Het was zijn taak niet om dat klokje te installeren”

Boudewijn Seapark in Sint-Michiels is voor de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor het ongeval dat in oktober 2020 het leven kostte aan Kylian Vandemaele uit Lissewege. Het 26-jarige hoofd van de technische dienst kwam om het leven door elektrocutie bij de installatie van een timer, maar volgens de rechtbank trof het attractiepark daar geen schuld aan. “Het was zijn taak niet om dat klokje te installeren”, oordeelde de rechter. Boudewijn Seapark kreeg wel nog een boete opgelegd voor inbreuken die niet in oorzakelijk verband staan met het ongeval.

Amper drie jaar na de start van zijn carrière bij Boudewijn Seapark in Sint-Michiels had Kylian Vandemaele (26) uit Lissewege zich al opgewerkt tot hoofd van de technische dienst. Maar dan sloeg het noodlot toe. De papa van twee jonge kinderen raakte op 13 oktober 2020 geëlektrocuteerd toen hij een digitale timer wou installeren in een zekeringkast die een luchtkussen van stroom voorzag. Het was een collega die de onfortuinlijke twintiger even later aantrof, zittend op zijn knieën. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Preventiebeleid

De inspectie stelde tal van gebreken vast in het preventiebeleid van het attractiepark. “Hallucinant genoeg was er al sinds 2012 geen preventieadviseur meer aan de slag in dit bedrijf met 44 fulltime medewerkers”, fulmineerde arbeidsauditeur Jeroen Lorré tijdens het proces. “Sinds de laatste preventieadviseur op pensioen ging, passeerden in het park 543 werknemers en jobstudenten de revue. Zij vertrouwden erop dat hun werkgever er alles aan deed om hun veiligheid te garanderen. Maar dat vertrouwen werd zwaar geschonden en werd Kylian zelfs fataal.”

Van opleiding was Kylian schrijnwerker, maar hij volgde een basisopleiding elektriciteit. “Hij was een gedreven werkkracht, maar werkte met onvoldoende kennis van zaken aan die zekeringkast”, ging Lorré verder. “Mocht van een degelijk intern preventiebeleid sprake zijn geweest, dan was dit nooit kunnen gebeuren. Tragisch genoeg had een externe consultant al in 2017 gewaarschuwd voor elektrocutiegevaar in het park.”

Boudewijn Seapark legde de verantwoordelijkheid voor het ongeval volledig bij het slachtoffer. “Kylian mocht het werk aan de elektriciteitskast helemaal niet uitvoeren”, pleitte de advocate van het attractiepark. “Voor dergelijke werken doet mijn cliënt altijd beroep op een externe elektricien en die was op het moment van het ongeval zelfs op de werkvloer. Hij heeft Kylian afgeraden om dat werk te doen. Maar Kylian is Kylian en die wou het tóch doen om bij te kunnen leren. De inspectie heeft er een kruistocht van gemaakt om een schuldige te vinden, maar soms gebeuren ongevallen gewoon.”

Volgens Lorré was dit een loos argument omdat Kylian wel vaker kleine elektriciteitswerken uitvoerde in het park. “Dat hij op de dag van de feiten een dwingend verbod kreeg vanwege zijn werkgever om die werken uit te voeren, blijkt nergens uit”, besloot hij. De rechtbank denkt daar duidelijk anders over en stelde dat Kylian een half uur voor het ongeval wel degelijk gezegd was dat hij de timer niet mocht installeren. “Dat was zijn taak niet en zijn overste had het hem expliciet gezegd dat hij het aan de elektricien moest overlaten”, aldus de rechter.

Vrijspraak, maar wel geldboete

De rechtbank sprak Boudewijn Seapark vrij voor het dodelijk ongeval, maar legde wél nog een geldboete op van 4.000 euro, de helft met uitstel, voor enkele inbreuken, zoals het ontbreken van een interne preventiedienst en het feit dat Boudewijn Seapark de politie niet meteen verwittigde na het ongeval. “Die inbreuken staan evenwel niet in oorzakelijk verband met het ongeval”, besloot de rechter. Door de vrijspraak voor de onopzettelijke doodslag kregen de nabestaanden van Kylian geen schadevergoeding toegekend. (AFr)