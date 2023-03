Botsing op E17 poging van vader van vier om echtgenote te vermoorden?: “Kussens op achterbank om zijn kinderen extra te beschermen”

Reed een 30-jarige man uit Rekkem langs de E17 in Kortrijk met opzet op een oplegger in om zijn echtgenote te vermoorden? Op die vraag moet de correctionele rechtbank van Kortrijk een antwoord formuleren. De openbare aanklager is alvast overtuigd en eist een effectieve celstraf van twaalf jaar voor poging moord. Zelf vroeg de man de vrijspraak en kreeg steun uit onverwachte hoek.

Op 19 oktober 2022 reed Youssef B. met zijn echtgenote als passagier en twee kinderen op de achterbank op de E17 richting Frankrijk. Tussen Kortrijk-West en Kortrijk-Zuid knalde hij met zijn auto achteraan op een rijdende oplegger. “Met opzet”, aldus de openbare aanklager.

“Tijdens de rit was er ruzie tussen het koppel en had hij al gezegd dat hij haar zou vermoorden. Op de achterbank lagen extra kussens als buffer voor de kinderen. Even voor de aanrijding was hij al op een vrachtwagen af gereden, maar net voor de impact had hij bruusk geremd en was naar links uitgeweken. De aangereden vrachtwagenchauffeur getuigde dat hij agressief was en de vrouw volledig over haar toeren. Hij voelde meteen aan dat het niet om een gewoon ongeval ging. Dat de auto niet met de passagierszijde onder de oplegger schoof, was enkel en alleen aan een veiligheidssysteem van de oplegger te danken.”

Cocaïne

Met de relatie van Youssef B. en zijn echtgenote ging het al langer bergaf. Samen kregen ze na hun huwelijk in 2015 vier kinderen, hij was een tijdje zelfstandig koerier en nooit thuis, terwijl de rekeningen zich opstapelden tot een schuldenberg van 70 tot 80.000 euro. Hij raakte ook aan de cocaïne. Bij verschillende familiebijeenkomsten zwoer hij op de Koran dat hij zich zou herpakken. Op die 19de oktober 2022 was er al van ’s morgens discussie in het gezin.

Moederhart

“Youssef is een goede man en een goede vader”, verraste zijn echtgenote, die met een baby’tje in de kinderwagen op het proces aanwezig was maar geen schadevergoeding vroeg.

“Het was niet zijn bedoeling mij te vermoorden. Hij was die dag onder invloed en maakte een fout. Hij wou me pesten, maar geef hem nog een kans om zijn gezin te redden. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis heb ik al vaak beseft hoe belangrijk hij voor ons gezin is. Ik zal hem helpen om van de drugs af te geraken.”

De openbare aanklager was niet onder de indruk. “Dat is het moederhart dat spreekt en de liefde voor het gezin en de kinderen die de bovenhand haalt. Maar ik geloof niet dat de aanrijding niet opzettelijk was.”

Doen schrikken

Youssef B. vroeg de vrijspraak voor de moordpoging, net als voor een eventuele poging doodslag. “Hij had niet de bedoeling haar te doden en er was geen voorbedachtheid”, aldus advocaat Jozef Allijns.

“Hij wou haar doen schrikken, haar de stuipen op het lijf jagen en eens tonen wie de man in huis was. Onaanvaardbaar, dat zeker. Zo behandel je je vrouw niet. Er was zeker sprake van bedreigingen. Hij moet meer respect voor zijn vrouw tonen. Door het cocaïnegebruik raakte hij het spoor bijster en begon hij zijn echtgenote ten onrechte van overspel te verdenken.”

Hij vroeg de rechter een celstraf met begeleidende voorwaarden op te leggen, zodat hij zich kan bewijzen.

Kussens om te spelen

Het slotwoord was voor B.: “Ik besef dat ik fout was en heb veel spijt”, vertelde hij. “Drugs nemen was een slecht idee. Ik wou mijn vrouw gewoon bang maken, maar ben niet gevaarlijk. Ik zie mijn vrouw en kinderen doodgraag.”

Over de aanwezigheid van de kussens op de achterbank die als extra buffer zijn kinderen extra bescherming moesten bezorgen, verklaarde hij. “Die kussens heb ik niet in de auto gelegd. De kinderen namen die vaak mee om mee te spelen.” “Ik maak me zorgen”, reageerde de openbare aanklager. “Volgens de gerechtspsychiater is hij niet geloofwaardig en niet oprecht.” Vonnis op 28 maart. Tot dan blijft B. in de cel. (LSi)