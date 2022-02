Bootjesdief uit Houthulst komt met opvallende uitleg: “Rustig water is heilig voor een visser”

De 23-jarige K.T. uit Houthulst verscheen dinsdagmorgen voor de Veurnse strafrechter wegens de diefstal van twee bootjes en een buitenboordmotor op de IJzer. Er werd 12 maanden celstraf gevorderd, maar de procureur ging akkoord met een werkstraf. Het motief van de bootjesdief was best opvallend.

De speurders van de politiezone Polder waren bij K.T. uit Houthulst terechtgekomen nadat hij zo lomp was om een gestolen plezierboot begin vorige zomer te koop aan te bieden op het internet. Er waren ook beelden opgedoken van een vrachtwagen van een schroothandelaar die het bootje in kwestie uit de IJzer aan het tillen was.

De politie hield meerdere simultane huiszoekingen in de regio van Houthulst en trof het plezierbootje aan, alsook een gestolen roeiboot. Initieel werden meerdere verdachten opgepakt, maar uiteindelijk werd enkel K.T. vervolgd.

Rustig water heilig voor visser

“Hij maakte vrienden en kennissen namelijk wijs dat het om zijn eigen vaartuigen ging. Hij vroeg hen om de bootjes uit het water te helpen slepen of de bootjes bij hen te mogen stallen. Zij waren ter goeder trouw”, sprak de procureur op het proces.

Hij vorderde 12 maanden celstraf voor K.T. uit Houthulst, die nu in Brugge woont. De verdediging betwistte de diefstal van het plezierbootje en roeibootje niet. “Mijn cliënt is fervent hobbyvisser. Op een gegeven moment zat hij te vissen langs de IJzer toen er plots een plezierbootje prompt voor hem kwam aanmeren. U weet dat rustig water heilig is voor een visser, want de kans om nog iets te vangen was nihil geworden”, pleitte meester Luc Arnou tijdens het proces.

Lesje leren

“Mijn cliënt ging verhaal halen, maar werd uitgelachen door die zes jongeren. Hij kreeg allerhande verwijten naar het hoofd geslingerd, werd uitgescholden en is moeten afdruipen. Hij wou hen een lesje leren door hun boot enkele dagen later uit het water te lichten. Met die roeiboot was dat van hetzelfde laken een broek”, aldus de advocaat, die wel de vrijspraak vroeg voor de diefstal van een buitenboordmotor.

“De diefstallen van de bootjes waren compleet fout en hadden nooit mogen gebeuren, maar zo is het wel gelopen. Dat die jongeren nogal grofgebekt zijn, kan ik u trouwens bewijzen aan de hand van messengerberichten die mijn cliënt na zijn arrestatie toegestuurd kreeg”, voegde Arnou nog toe.

De advocaat vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt is kok en weet heel goed wat werken is. Hij is bereid om kosteloos te presteren voor de maatschappij als straf.”

De eigenaars van het ene plezierbootje eisten 1.500 euro schadevergoeding wegens beschadigingen. Arnou vroeg de rechter om dat grotendeels af te wijzen omdat er geen oorzakelijk verband zou zijn. K.T. bood wel nog zijn excuses aan aan de slachtoffers. Vonnis op 22 februari.

(BB)