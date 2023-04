Boete voor veganistische twintiger uit Tielt ondanks ontkenning diefstal drie geitenkaasjes in Colruyt in Roeselare

Een misverstand of een gebrek aan schuldinzicht? De rechter in Kortrijk hield het op de tweede piste en veroordeeld een 28-jarige man uit Tielt tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een effectieve boete van 400 euro voor de diefstal van drie geitenkaasjes in de Roeselaarse Colruyt. De man was blijven ontkennen, niettegenstaande de diefstal op camerabeelden was vastgelegd.

Op 17 januari 2023 kon Lorenzo D. in Roeselare aan de kassa van warenhuis Colruyt door de winkeldetective geklist worden. Hij betaalde enkel een potje bieslook, maar niet de drie geitenkaasjes in zijn broek. Toen hij naar het bureau van de winkel werd geleid, gooide hij de kaasjes weg en gaf hij nog een duw in een poging te kunnen ontsnappen. “Ik heb niets gestolen en heb geen geweld gebruikt”, bleef de twintiger maar voor de rechter herhalen.

“Ik heb niets tekort. Bovendien: ik ben veganist. Het moet om een misverstand gaan. Ik ben geen dief.” Hoe het dan kwam dat een camera de diefstal kon registreren, daar had hij geen duidelijk antwoord op. (LSi)