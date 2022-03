Boete voor uitbaatster café Déjà Vu door geluidsoverlast

De uitbaatster van café Déjà Vu in Wevelgem moet een boete van 1.000 euro betalen na klachten over geluidsoverlast. Dat besliste de rechter in Kortrijk. In de zomer van 2021 werd geluidsoverlast van luide muziek en gezangen vastgesteld.

De controle van de politie maakte duidelijk dat er op een zomerdag in 2021 een overschrijding van het toegelaten geluidsniveau van meer dan 10 decibel was. Bewoners van het aanpalende appartementsgebouw in de Brugstraat hadden de politie gebeld. “Het café was een kolkende discotheek geworden”, aldus de openbare aanklager. “En dat was niet voor het eerst. Ook in december 2019 was er al een proces-verbaal. Als er geen maatregelen worden genomen, zal zelfs een exploitatieverbod nodig zijn.”

Uitbaatster Veronique K. bekende maar wees de rechter via haar advocaat op enkele specifieke omstandigheden. "Net als alle cafés leed ook zij zwaar onder de coronamaatregelen", klonk het. "Toen het opnieuw open mocht, waren ook de klanten blij en uitbundig. Bovendien moesten de vensters open gezet worden om voor voldoende ventilatie te zorgen. Ze kaartte de problemen al bij de eigenaar van het pand aan maar kreeg nog geen gehoor. Ze is bereid een geluidsbegrenzer te installeren."