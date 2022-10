Boete van 28.800 euro voor zwartwerk in carwash en dagwinkel in Roeselare

Een 45-jarige Indiër uit Roeselare heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete gekregen van 28.800 euro, waarvan 21.600 euro met uitstel, voor zwartwerk in zijn carwash en dagwinkel.

Tussen juli en december vorig jaar viel de inspectie drie keer binnen in de carwash en dagwinkel van D.S. in Roeselare.

RSZ-schuld

In totaal zes werknemers bleken in het zwart aan de slag. De man betaalde ook dertien keer geen voorschotten aan de sociale zekerheid. Hij bouwde zo een RSZ-schuld op van ruim 5.000 euro.

Volgens de verdediging woont D.S. al tien jaar in België maar spreekt hij geen Nederlands. “Hij was niet op de hoogte van de sociale wetgeving”, pleitte de advocaat van D.S. “Hij vertrouwde op zijn boekhouder en ging ervan uit dat alles in orde was.” Intussen stapte de Indiër uit de vennootschap. (AFr)