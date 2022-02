Boete en voorwaardelijke celstraf voor geldezel

Een 62-jarige man is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden cel omdat hij als zogenaamde ‘geldezel’ fungeerde.

De man gaf zijn bankkaart en pincode aan een persoon die zijn rekening gebruikte om geld te stelen via phishing. Er verscheen 6.833,28 euro op zijn rekening, geld dat ook meteen weer van de rekening verdween.

Danny V. gaf op 15 juni 2021 zijn bankrekening en pincode af aan een onbekende man aan het station van Kortrijk. Niet veel later kregen enkele slachtoffers een melding dat hun rekening in quarantaine was geplaatst.

Voorwaardelijke celstraf

“Ze kregen een link doorgestuurd die leek op hun vertrouwde homebanking en ze moesten enkele transacties uitvoeren”, legde de openbare aanklager uit. “Dat geld kwam op de rekening van V. terecht, in totaal 6.833,28 euro. Dat geld werd meteen afgehaald.”

“Ik ben dom geweest”, zei de man tegen de rechter. “Ik zou daar iets voor krijgen maar heb uiteindelijk ook niks gekregen. In feite ben ik ook slachtoffer.” Naast de voorwaardelijke celstraf gaf de rechter V. ook een effectieve boete van 400 euro en verklaarde 2.000 euro verbeurd. (LSi)