Boete en rijverbod voor dronken Nederlander na botsing op snelweg: “Na feestje voor burgemeester Van Quickenborne”

“Het was een fijne avond bij burgemeester Van Quickenborne maar wat er daarna is gebeurd, daar schaam ik me voor.” Een 52-jarige Nederlander botste op 10 februari langs de snelweg in Menen achteraan op een vrachtwagen. Hij bleek meer dan 2 promille alcohol gedronken te hebben na het feestje in Kortrijk.

Samen met zijn vriendin was de Nederlander die avond aanwezig op de Nacht van Team Burgemeester in Tranzit in Kortrijk. Dat ging met nogal wat alcoholverbruik gepaard, zo bleek toen hij op de terugweg op de snelweg in Menen achteraan op een vrachtwagen botste.

Hij had 2,12 promille alcohol in het bloed en was duidelijk dronken. “Vreselijk. Beschamend”, vond de man, die het vanuit Nederland helemaal tot op de politierechtbank in Kortrijk kwam uitleggen, zelf. “Ik bleef zelfs een nacht in de cel voor openbare dronkenschap. Ik ben hard geschrokken. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik nog achter het stuur zou kruipen.”

De man, actief als commercieel medewerker, zag meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De politierechter deed daar nu nog eens 30 dagen bovenop en stuurde hem ook met een boete van 1.200 euro terug naar Nederland. Een alcoholslot vond ze niet nodig omdat de man nog nooit eerder was veroordeeld.

(LSi)