Boete en rijverbod voor benevelde taxichauffeur in Izegem: “Ik zou niet graag in zijn taxi belanden”

De Kortrijkse politierechter toonde dinsdag maar weinig begrip voor een 69-jarige taxichauffeur uit Ingelmunster die een positieve alcoholtest aflegde. “Dit tart toch alle verbeelding: een taxichauffeur die eerst wijn drinkt voor hij op pad gaat.”

De taxichauffeur liep op 19 juni 2021 in Izegem tegen de lamp met 0,99 promille alcohol in het bloed en minimaliseerde de inbreuk. “Hij beseft wel degelijk dat alcohol drinken als taxichauffeur niet kan”, aldus zijn advocaat. In zijn voordeel sprak dat hij nog op een blanco strafregister kon rekenen.

“Ik zou toch niet graag in zijn taxi belanden”, aldus de politierechter. Hij gaf hem een boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij eerst moeten slagen voor een medisch en psychologisch onderzoek. (LSi)