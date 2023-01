Boete en rijverbod voor 92 km/u tijdens 6 Uren rally van Kortrijk: “Snel om vergeten helm gereden”

Een 26-jarige automobilist uit Waregem liep voor de Kortrijkse politierechtbank een rijverbod van 10 dagen en een boete van 400 euro op voor een fikse snelheidsovertreding tijdens de 6 Uren rally van Kortrijk.

Op 20 november 2021 was J.V. samen met de vader van een rallypiloot op de rally aanwezig. “Plots besefte die deelnemer kort voor de start dat hij zijn helm was vergeten”, legde zijn advocaat uit. “Als vriend van de vader stelde hij voor er snel om te rijden. Die snelheid is de reden waarom hij hier terecht staat.”

In een straat in Aalbeke (Kortrijk) waar slechts 50 kilometer per uur was toegelaten, haalde J.V. een snelheid van 92 kilometer per uur.

