Boerenzoon die 611.000 euro aan sekswerker gaf, zal geld nooit terugzien: “In korte tijd was hij helemaal gepluimd”

Een Harelbeekse boerenzoon gaf maar liefst 611.000 euro aan een prostituee uit Roeselare en dat geld krijgt hij niet terug. De boerenzoon beweerde dat hij werd opgelicht maar volgens de advocaat van de vrouw, ging het om een klassiek geval van sugardating. Die krijgt nu gelijk van de rechter.

De 29-jarige man uit Harelbeke had een tragische levensloop. Hij verloop op 7-jarige leeftijd zijn vader en werkte al van kinds af aan mee op de ouderlijke boerderij. Als jongste zoon van het gezin kon hij op volwassen leeftijd echter niet mee instappen in het bedrijf, daarvoor was het te klein. Hij ging alleen werken als loonwerker. “Dat alles vrat aan mijn cliënt maar hij is een typische binnenvetter”, zei zijn advocaat Olivier Mostrey op het proces.

Luisterend oor

Een bezoek aan prostituee M.M. (30) in het najaar van 2019 bracht daar verandering in. Bij haar kon hij zijn hart luchten. “Zij bood hem een luisterend oor en had meteen door dat mijn cliënt eerder naïef was. Al snel vroeg ze een eerste lening van een paar duizend euro. Op een paar maanden tijd was mijn cliënt volledig gepluimd. Toen hij geen geld meer wou geven, dreigde ze om zelfmoord te plegen of om compromitterende beelden van mijn cliënt te verspreiden. Er zijn mensen die hard werken om vooruit te geraken in het leven en er zijn mensen die in luxe willen leven zonder daarvoor iets te doen.”

Borstvergroting

In totaal kreeg de vrouw volgens meester Mostrey zo 611.000 euro van de boerenzoon. Daarmee betaalde ze onder meer een borstvergroting in Turkije, luxekledij en kruipschoentjes van Louis Vitton ter waarde van 400 euro voor haar baby.

Volgens meester Michiel Van Eeckhoutte die M.M. bijstond, wist de jongeman goed genoeg wat hij deed. “Het is een klassiek geval van sugardating. Hij was trots dat hij een mooie dame had, betaalde alles wat ze vroeg en wist ook dat hij dat nooit terug zou krijgen. Hij werd verliefd op mijn cliënte maar prostitutie is natuurlijk een fictieve wereld, mijn cliënte was niet verliefd op hem. Zolang ze lief was ging alles goed maar op een bepaald moment heeft hij, mede onder invloed van zijn familie, toch beseft dat het over veel geld ging. Toen begon men plots te spreken over leningen in plaats van schenkingen maar daar is niets van aan.”

De rechter volgde uiteindelijk de redenering van Van Eeckhoutte en sprak de vrouw vrij. (JF)