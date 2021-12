Bloemenkweker (76) uit Staden krijgt jaar celstraf met uitstel voor zwartwerk

Een 76-jarige man uit Staden heeft in de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor zwartwerk in zijn bloemenkwekerij.

Op 16 november vorig jaar viel de arbeidsinspectie binnen in de bloemenkwekerij van A.P. in Staden. In de serres troffen de inspecteurs een arbeider aan die niet was aangegeven bij de RSZ. In de burelen vonden ze een lijst met data en uren waaruit bleek dat in mei vijf werknemers 852 uren hadden gepresteerd in het bedrijf. Maar de prestaties, goed voor een totaal loonbedrag van 9.504 euro, waren niet aangegeven.

Niet eerste keer

De zeventiger gaf toe dat de vijf in het voorjaar in het zwart hadden gewerkt op zijn bedrijf. Hij was ook lang niet aan zijn proefstuk toe. A.P. werd al drie keer veroordeeld voor sociale inbreuken als zwartwerk en belemmering van toezicht.

Hij werd ook al eens veroordeeld voor smaad. Tijdens de controle in zijn bedrijf werden ook corona- en welzijnsinbreuken vastgesteld. Hiervoor betaalde de man al een minnelijke schikking van 6.600 euro.

