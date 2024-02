Bloedspatten aan geldautomaat in Kortemark opgehelderd door camerabeelden

In het CASH-punt in de Stationsstraat in Kortemark werd donderdagochtend een vreemde ontdekking gedaan. Op de grond, aan de automaat en aan de deur werden bloedspatten en vegen gevonden. De politie onderzocht camerabeelden en die brachten opheldering. “Het ging om een man die met een gekwetste hand binnenstapte en geld afhaalde.”

Het was een bewoner die donderdagochtend vroeg geld wou afhalen in het CASH-punt die de vreemde ontdekking deed. In het kantoor kunnen klanten van vijf banken terecht om geld af te halen. Het CASH-punt in de Stationsstraat is geopend van 6 uur ’s ochtends tot middernacht. De vroege bezoeker kwam even na 6 uur het kantoor binnen en ontdekte bloedspatten. Op de grond voor een van de automaten waren verschillende bloedspatten en enkele vegen te zien. Ook op de automaat zelf zaten enkele bloedspatten en ook aan de inkomdeur hing een bloedveeg. De bewoner ging melding maken van de feiten bij de wijkpolitie van Kortemark.

Het was aanvankelijk onduidelijk of en wat er gebeurde in het kantoor. “We kregen in ieder geval geen melding van criminele feiten”, klinkt het bij de politie Polder. “Maar we vroegen de camerabeelden op om na te gaan of we daar wijzer uit werden.”

Opheldering na onderzoek

Dat onderzoek bracht in de namiddag opheldering, en ook de gemeente Kortemark werd op de hoogte gebracht. “Op de beelden zag de politie hoe een man met een kwetsuur aan de hand binnenstapte”, zegt burgemeester Karolien Damman. “Hij haalde geld af en dat verklaarde de bloedsporen. Misschien was hij net gevallen en wilde hij eerst nog geld afhalen. In ieder geval is er gelukkig dus niets meer aan de hand. De bloedsporen zijn intussen ook opgeruimd.” (JH)