“Bloed tot op het plafond”: avondje uit onder vrienden eindigt met stevige klappen door zestiger

Een klap met de steel van een hamer, een lege wijnfles op zijn hoofd kapot geslagen en op de koop toe nog enkele elleboogstoten. Een vriend van een 66-jarige man uit Avelgem kreeg het na een avondje uit stevig te verduren toen hij hem geen biertje meer wou geven. Het leverde hem een voorwaardelijke celstraf en een fikse schadevergoeding op.

Op 22 mei 2023 strandden Rudy V. (66) uit Avelgem en een kennis na een avondje uit in de woning van het slachtoffer. Er was stevig gedronken maar toen de kennis weigerde V. nog een pint te geven, ontstak hij in woede. “Er hing bloed tot het plafond”, schetste de advocate van het slachtoffer de ernst van de klappen. “Hij heeft tot vandaag nog last van nachtmerries en flashbacks. Dan is een schadevergoeding van zo’n 3.500 euro niet overdreven.” “Hallucinant, heel harde slagen”, vond ook de openbare aanklager. Het vroeg de rechter een celstraf van twee jaar op te leggen. “Hij had net een naaste verloren. Alles kaderde in de verwerking van dat verlies en overmatig alcoholgebruik”, aldus advocate Elisabeth Vanpeteghem.

Ze vroeg de celstraf volledig voorwaardelijk op te leggen en de schadevergoeding te milderen. De rechter had voor één vraag wel oor en sprak een volledig voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden uit. Aan het slachtoffer moet Rudy V. wel degelijk 3.500 euro schadevergoeding betalen. (LSi)