Blankenbergse YouTuber Acid verschijnt voor rechter: “Ontgoocheld dat mijn tegenstrevers hier vandaag niet zijn”

Voor de correctionele rechtbank in Brugge is donderdagochtend het proces ingeleid tegen Nathan Vandergunst (24), beter bekend als Acid. Na zijn veelbesproken video op YouTube moet de Blankenbergenaar zich verantwoorden voor onder meer belaging, elektronische overlast, privacy-inbreuken en laster ten aanzien van voormalig lid van de omstreden studentenclub Reuzegom. Die laatste liet zich evenwel niet zien, tot ontgoocheling bij de YouTuber. “Maar ik had dit wel verwacht”, zegt hij.

Zelfde kapsel, zelfde kostuum maar bij Acid zijn typische ‘marcelleke’ in plaats van een hemd. Onder grote mediabelangstelling stapten Nathan Vandergunst (24) en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge donderdagochtend de Brugse strafrechtbank binnen. Tot pleidooien kwam het evenwel nog niet, want de zaak werd na amper vijf minuten uitgesteld naar 18 januari om te pleiten. In tegenstelling tot Vandergunst lieten de burgerlijke partijen zich vandaag niet zien. “Een ontgoocheling”, reageerde Acid achteraf. “Maar ik had het eigenlijk wel verwacht. Hopelijk zijn ze hier volgende keer wel, zodat hun advocaat daar niet zo alleen staat.”

Alles draait rond een veelbesproken video die Vandergunst op YouTube plaatste in de nasleep van het proces rond de dood van Sanda Dia tijdens een doop van de beruchte studentenclub Reuzengom. Daarin deelde de twintiger de namen en persoonlijke gegevens van meerdere (ex-)Reuzengommers. Liefst 200.000 mensen zagen de video, vooraleer YouTube ze offline haalde. Maar voor een van de personen in de video benoemd was hiermee de kous niet af. De ex-Reuzegommer was niet bij de fatale doop betrokken en moest er zich ook niet voor verantwoorden op het proces. Maar na de Acid-video werd het restaurant van zijn ouders wel bestookt met negatieve recensies en valse reservaties.

Dagvaarding

Het parket besloot geen onderzoek te openen, waarop de ex-Reuzegommer en zijn ouders Vandergunst dan maar zelf voor de strafrechtbank sleepten via een rechtstreekse dagvaarding. Ze lieten zich deze ochtend niet zien, maar volgens hun advocaat was dat ook niet nodig. “Er werden vandaag enkel praktische afspraken gemaakt”, zegt meester Wim De Colvenaer. Waarom zijn cliënten Vandergunst hebben gedagvaard? “Zij menen dat er strafrechtelijke inbreuken zijn gepleegd door meneer Vandergunst en zij willen dat bevestigd zien door de rechtbank. Zij wensen daar uiteraard ook een schadevergoeding voor te ontvangen. Dat het parket zelf niet tot vervolging overgaat, is misschien uitzonderlijk maar zeker niet ongebruikelijk.”

Of zijn cliënten de volgende keer aanwezig zullen zijn? “Dat zullen we moeten bespreken”, vervolgt De Colvenaer. “Maar ik denk niet dat het nuttig is om mee te gaan in het mediacircus dat de tegenpartij er wil van maken. Ik denk dat het verstandig is om ons sereen op te stellen.” De Colvenaer vroeg de rechtbank of het bewuste YouTube-filmpje vertoond mocht worden tijdens het proces., maar de rechter leek daar niet toe geneigd. Van Steenbrugge hekelde het verzoek: “We gaan er hier toch geen show van maken”, sneerde hij.

Strafmaat

Vandergunst zelf is alvast niet te spreken over het proces. “Ik riskeer op papier twee jaar cel en een geldboete van 136.000 euro”, foeterde hij achteraf. “Het zou wel eens leuk zijn om de mensen te zien die willen dat ik een zwaardere straf krijg dan de mensen die Sanda Dia vermoord hebben. Het moet wel zijn dat zij vinden dat ik zwaarder in fout ben dan de Reuzegommers. Maar goed, ik heb alle vertrouwen in mijn advocaat en ben er zeker van dat ik niet in de gevangenis zal belanden. Die boete is natuurlijk iets anders. Ik dreig hier al mijn spaargeld te verliezen.”

Volgens Walter Van Steenbrugge is de zaak geen voer voor een strafrechtbank. “Dat het OM tot op vandaag geen enkel initiatief neemt om een onderzoek te starten of te vervolgen is veelzeggend over de inhoud van deze roekeloze procedure”, zegt hij. “Als men meent schade te hebben opgelopen, waarom handelt men deze dan niet af voor een gewone, burgerlijke rechtbank?” Volgens Van Steenbrugge is er geen sprake van strafbare feiten. “Mijn cliënt heeft enkel zijn recht op vrije meningsuiting gebruikt. Hij heeft gezegd wat vele mensen denken. Maar als ik het gedachtegoed van de Reuzegommers bekijk heb ik de indruk dat zij liever in een andere staat zouden leven, met minder fundamentele rechten.” (AFr)