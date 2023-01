Blankenbergse “voetfetisjist” die masturbeerde in zicht van jonge meisjes riskeert achttien maanden cel

Een Blankenbergenaar met een fetisj voor voeten riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor aanranding en openbare zedenschennis.

Op 9 mei vorig jaar zag een dertienjarig meisje op weg naar school in Blankenberge hoe G.P. (31) zichzelf in de bosjes stond te bevredigen. Daags nadien aanschouwde een vriendinnetje van het meisje hetzelfde tafereel. Nog twee dagen later konden politiemensen in burger G.P. in de boeien slaan. Verder onderzoek linkte de dertiger aan twee gelijkaardige feiten in het voorjaar van 2017.

Op 16 april 2022 bood P. een negentienjarig meisje 500 euro aan om in de buurt van het Blankenbergse station aan haar voeten te mogen likken, terwijl hij zichzelf bevredigde. Het meisje ging op het voorstel in, maar P. betaalde uiteindelijk niet. Volgens de procureur was er daarom sprake van aanranding op de eerbaarheid van het slachtoffer.

Gekend voor zedenfeiten

P. staat bij het gerecht gekend voor zedenfeiten. In februari vorig jaar kwam hij vrij na een veroordeling tot vier jaar cel wegens verkrachting. Op het moment van de feiten aan het station stond hij zelfs nog onder elektronisch toezicht. “Het risico op nieuwe feiten is dan ook groot”, stelde procureur Fauve Nowé.

De beklaagde gaf enkel de aanranding en de feiten van 9 mei toe. “De slachtoffers van 2017 herkenden mijn cliënt zelfs niet bij een fotoconfrontatie”, pleitte meester Jonas Van Oyen. “Hij beseft dat hij in behandeling moet voor zijn seksuele problematiek.” P. verklaarde dat hij een fetisj heeft voor handen en voeten. (AFr)