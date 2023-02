Blankenbergse politiecommissaris naar rechter voor stalking ex-vriendin en hacking

De Blankenbergse politiecommissaris P.D. zal zich voor de Brugse strafrechtbank moeten verantwoorden wegens belaging van zijn ex-vriendin en interne hacking. Dat heeft de raadkamer in Brugge woensdag beslist. “Dit komt heel zwaar aan voor mijn cliënt”, zegt advocaat Dirk Vandamme.

Het gerechtelijk onderzoek naar P.D. ging van start na een klacht van zijn ex-vriendin. De jongere vrouw had jarenlang een relatie met P.D. maar toen die op de klippen liep kon de commissaris dat maar moeilijk verkroppen en begon hij haar te stalken. Volgens zijn ex dook P.D. na de breuk te pas en te onpas op in haar omgeving en die van haar nieuwe vriend, bijvoorbeeld op het terras van een horecazaak of in de loopclub.

Misbruik van functie

Volgens het gerecht maakte de commissaris ook misbruik van zijn functie om voor privédoeleinden informatie op te zoeken in de databanken van de politie. Bovendien zou hij ook de ex-vriendin van de nieuwe partner van zijn eigen ex hebben benaderd om informatie los te weken. De vrouw kwam ook met die informatie over de brug en werd mee in verdenking gesteld als mededader van de belaging. “Maar zij wist helemaal niet wat de commissaris met die informatie wou doen”, stelt advocate Daphné Dumery. De raadkamer stelde de vrouw woensdag buiten vervolging.

P.D. ging eerder al tot bekentenissen over en wou zijn ex aanvankelijk een morele schadevergoeding betalen om aan een strafproces te ontsnappen. Maar de vrouw ging daar niet op in. Voor de raadkamer vroeg zijn raadsman de gunst van de opschorting. Dat zou willen zeggen dat de raadkamer hem schuldig verklaart, maar geen straf oplegt. Maar ook wat dat betreft ving P.D. dus bot.

Tuchtonderzoek

Toen de feiten in het voorjaar van 2022 aan het licht kwamen, moest P.D. meteen al zijn functies neerleggen. De man is momenteel met ziekteverlof en bij de politie loopt ook nog een tuchtonderzoek. Volgens advocaat Dirk Vandamme gaat P.D. zwaar gebukt onder de situatie. “Dat hij zich voor de strafrechtbank zal moeten verantwoorden komt heel zwaar aan bij mijn cliënt”, zegt hij. “Hij zit er emotioneel helemaal door.”

Wanneer de zaak precies voor de strafrechtbank zal komen is nog niet beslist. (AFr)