Blankenbergse drugsdelinquent riskeert achttien maanden cel voor drugshandel

Een 43-jarige Blankenbergenaar riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf voor drugshandel.

Op 18 augustus 2020 werd een pakket met een 193 xtc-pillen onderschept in het postsorteercentrum in Gent. De drugs waren bestemd voor Blankenbergenaar Christophe P. en bij een huiszoeking in zijn woning werden diverse drugsattributen aangetroffen. “Onderzoek van zijn computer wees uit dat hij vaak drugsgerelateerde opzoekingen deed”, stelde de procureur.

P. ontkende dat hij het pakje besteld had, maar gaf wel toe dat hij sinds 2019 terug kleinschalig speed, cannabis en xtc verkocht aan vrienden om zijn eigen gebruik te financieren. De man liep al meerdere veroordelingen op voor drugsfeiten, onder meer voor een pakket met xtc-pillen. Op het moment van de onderschepping van het pakje in Gent stond hij onder voorwaarden.

Toch bleef P. de feiten betwisten. “Hij kan geen 193 xtc-pillen betalen”, pleitte meester Mélanie Sevenant. Volgens de advocate is P. intussen drugsvrij. “Hij zit nu in een positieve flow. Hopelijk kan hij opnieuw voorwaarden krijgen opgelegd.” De rechter stelde de zaak uit naar 20 juni. Intussen zal P. in het drugsbehandelingstraject worden opgenomen om zich te bewijzen. (AFr)