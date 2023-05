Blankenbergenaar krijgt tien maanden voorwaardelijke celstraf voor drankdiefstallen in warenhuizen

Een 29-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor tien winkeldiefstallen. M.V. had het vooral gemunt op sterke drank.

Tussen 19 februari 2019 en 22 oktober 2021 pleegde M.V. tien diefstallen. Hij had het vooral gemunt op flessen sterke drank in warenhuizen. Zijn voorkeur ging uit naar whisky en wodka. Maar ook voedingswaren en tabak behoorden tot zijn buit. Bij feiten in een Blankenbergs Carrefour-filiaal probeerde hij de kassa te passeren met vijf voorverpakte stukken salami. Hij was dronken en kon amper op zijn benen staan.

Nog diefstallen

M.V. sloeg zes keer toe in Blankenberge maar ook in Oostende, Ronse, Brakel en Oudenaarde maakte hij warenhuizen onveilig. Op 21 juli 2021 ging hij ook nog met een waterpijp aan de haal op het terras van Reef Café aan de Zeedijk in Blankenberge. De man kampte sinds een relatiebreuk met een zwaar drankprobleem. Naar eigen zeggen stal hij uit financiële noodzaak.

De beklaagde liep eerder al tien veroordelingen op, vooral dan in de politierechtbank wegens intoxicatie en dronkenschap. De rechtbank legde hem dinsdag een resem strikte voorwaarden op, waaronder een alcoholverbod. (AFr)