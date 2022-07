Blankenbergenaar krijgt tien maanden cel voor inbraak in strandbar Havana Club

Een 54-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden effectieve celstraf gekregen voor een inbraak in een strandbar.

In de nacht van 27 op 28 februari ging een inbreker in strandbar Havana Club aan de Zeedijk in Blankenberge aan de haal met twintig flessen drank en muntstukken ter waarde van 2.000 euro. De dader liet een koevoet en handschoenen achter.

Eind vorig jaar werd Y.B. (54) veroordeeld tot twee jaar cel in een drugsdossier. Tijdens het onderzoek naar die feiten stootten de speurders in zijn gsm op berichten waarin de Blankenbergenaar de inbraak in Havana Club toegaf. De man was er vroeger nog werkzaam geweest. De advocate van Y.B. betwistte tevergeefs dat haar cliënt braak pleegde. “Mijn cliënt drong de bar binnen via een al aanwezige opening in de deur”, pleitte ze. “Hij geeft wel toe dat hij drank en geld stal. Hij had geld nodig om drugs te kopen, maar is nu afgekickt.” (AFr)