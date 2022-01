Blankenbergenaar die moeder probeerde te doden staat nu ook terecht voor kinderporno

Het openbaar ministerie vraagt in de Brugse rechtbank de internering van een 30-jarige Blankenbergenaar die betrapt werd met kinderporno op zijn gsm. Dat gebeurde bij zijn arrestatie na een moordpoging op zijn moeder.

Op 19 oktober 2020 gaf Gary V. tijdens een zoveelste ruzie meerdere messteken aan zijn 66-jarige moeder in hun woning langs de Prinsenlaan in Blankenberge. De vrouw belandde met zware verwondingen in het ziekenhuis maar was snel buiten levensgevaar. De deskundige oordeelde dat V. ontoerekeningsvatbaar is waarna de raadkamer hem op 25 mei vorig jaar interneerde.

Jonge mens die geholpen moet worden

Bij zijn arrestatie na de feiten op zijn moeder werden op de gsm van Gary V. 73 kinderpornografische foto’s aangetroffen. De man beweerde dat de gsm eerst toebehoorde aan een ex-collega en de beelden al op het toestel stonden toen hij dit in gebruik nam. “Mijn cliënt had niet door dat het kinderporno was”, pleitte advocate Fabienne De Smet. “Hij dacht dat het meerderjarigen waren. Hij voelt zich ook helemaal niet aangetrokken tot minderjarigen.”

Op basis van het psychiatrisch onderzoek in het dossier van de steekpartij vroeg de procureur donderdag opnieuw de internering van V. De man zit momenteel nog steeds in de gevangenis in afwachting van z‘n overbrenging naar een psychiatrisch centrum. “Die situatie is nefast voor zijn mentale toestand. Dit is nog een jonge mens die echt geholpen moet worden”, besloot meester De Smet. De uitspraak volgt op 3 februari.

(AFr)