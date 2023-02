Blankenbergenaar die kinderen stuipen op het lijf joeg met luchtdrukwapen riskeert negen maanden voorwaardelijk

Een 38-jarige Blankenbergenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank negen maanden voorwaardelijke celstraf voor bedreigingen en verboden wapendracht. A.B. zwaaide vanuit zijn wagen met een luchtdrukgeweer naar een ander voertuig waarin twee kinderen op de achterbank zaten.

Op 26 augustus vorig jaar bleef A.B. op de linkerrijstrook van de Expresweg in Brugge met zijn wagen voor een ander voertuig hangen. Uiteindelijk liet hij de wagen passeren maar zette vervolgens de achtervolging in.

Dashcam

B. opende zijn raam en begon met een luchtdrukgeweer te zwaaien. De slachtoffers konden dit filmen en ook de dashcam van een vrachtwagenbestuurder legde het incident vast. De dertiger nam uiteindelijk een afrit en beging nog diverse verkeersinbreuken.

In het voertuig van de slachtoffers zaten twee volwassenen en twee minderjarige meisjes. De moeder van het ene meisje stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “Als signaal dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan”, vertelde ze. “Mijn dochter en haar vriendin waren zodanig onder de indruk dat ze een week niet konden slapen.”

Wilde Westen

A.B. liep al zeven veroordelingen op voor de politierechtbank. “Dit bewijst zijn attitude in het verkeer”, sneerde procureur Mike Vanneste. “Dergelijke feiten zijn totaal onaanvaardbaar. Dit is hier het Wilde Westen niet.”

Vanneste vroeg negen maanden voorwaardelijke celstraf. Hij hield daarbij rekening met de psychische problemen van B.

Financiële moeilijkheden

Volgens de verdediging was de wagen van het slachtoffer aan het bumperkleven. “Maar mijn cliënt heeft uiteraard verkeerd gereageerd”, pleitte de advocate van B. “Mijn cliënt zat in financiële moeilijkheden en kwam door zijn toenmalige vriendin met drugs in contact. Maar nu is hij twee maanden clean en volgt hij therapie.”

A.B. bood nog zijn excuses aan bij de moeder. “Ik weet niet wat er mij bezield heeft”, zei hij. “Maar ik wist echt niet dat er kinderen in die auto zaten”. De rechtbank doet uitspraak op 9 maart. (AFr)