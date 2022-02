Blankenbergenaar (47) riskeert 10 maanden cel nadat hij autistische jongen (14) kalmeerpillen toestopte op trein

Een 47-jarige Blankenbergenaar riskeert in de Brugse rechtbank tien maanden cel omdat hij een veertienjarige, autistische jongen kalmeerpillen toestopte op de trein. De jongen belandde in het ziekenhuis.

Het slachtoffer en A.S. ontmoetten elkaar op 23 november 2020 op het perron in Brugge. Ze raakten aan de praat en namen samen de trein naar Blankenberge. Onderweg haalde hij volgens het parket een doosje pillen boven en vroeg hij het slachtoffer of hij er eentje wou proberen. Vervolgens stopte hij de jongen enkele pillen toe.

De jongen slikte minstens één pil en begon zich niet veel later duizelig worden. “Hij kon haast niet meer staan en was helemaal versuft”, verduidelijkte de procureur “Hij moest zelfs ondersteund worden. Zijn ouders kwamen hem oppikken waarop hij achttien uur aan een stuk sliep. Vervolgens werd hij overgebracht naar het ziekenhuis waar een hoge concentratie benzodiazepine in zijn bloed werd aangetroffen. Deze feiten zijn bijzonder ernstig.”

Psychische problemen

A.S. drukte zijn spijt uit. “Mijn cliënt kampt al lang met psychische problemen en zocht zijn toevlucht in drank en medicatie”, pleitte zijn advocate. “Hij herinnert zich niet goed meer wat er zich precies op de trein heeft afgespeeld. Hij denkt dat de jongen hem gezegd had dat het niet goed met hem ging waarop hij hem wou helpen. Hij had niet door dat hij minderjarig was en was zeker niet van plan om hem mee te nemen naar huis. Hij wist niet dat dit zo’n zware gevolgen zou hebben. Hij heeft zich na de feiten meteen laten opnemen en het gaat nu heel wat beter.”

De verdediging drong aan op een werkstraf. De zaak wordt op 21 maart verdergezet. (AFr)