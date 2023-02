Blaasprobleem nekt dealer die met koffer vol drugs plekje zocht om te plassen

Een 23-jarige Nederlander en 21-jarige Française zitten in de cel op verdenking van drugshandel. De Brugse raadkamer heeft hun aanhouding dinsdag met een maand verlengd. De twee liepen op een klungelige manier tegen de lamp.

De twee kwamen donderdagavond omstreeks 20 uur langs de autosnelweg in Loppem in het vizier van de douane. Nederlander R.V. (23) reed met zijn wagen over een dienstweg waarna de douane hem ter hoogte van het Total tankstation in Jabbeke aan de kant plaatste. De wagen werd doorzocht en in de koffer werd bijna 400 gram cannabis en ruim 200 gram ketamine aangetroffen.

R.V. kwam met een opmerkelijke verklaring op de proppen voor zijn aanwezigheid op de dienstweg. De man zou een blaasprobleem hebben als gevolg van zwaar ketaminegebruik. R.V. reed op de dienstweg, omdat hij dringend op zoek was naar een plek om te urineren.

Zwijgrecht

De man verklaarde dat hij met de wagen van een vriend reed en beriep zich daarna op zijn zwijgrecht. Zijn passagier R.T. is een vrouw afkomstig uit het Noord-Franse Zutkerque. Zij wist naar eigen zeggen niet dat er drugs in de koffer lagen. De twee leerden elkaar afgelopen zomer kennen op het strand in Duinkerke.

“Mijn cliënt heeft hier niets mee te maken en het verdere onderzoek zal dit zeker aantonen”, zegt advocaat Franky Baert. “We beraden ons over een eventueel beroep.” (AFr)