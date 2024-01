Biljartvrienden en amokmaker raken zwaar slaags in Koksijde tot komst politie

Drie jonge twintigers moeten zich verantwoorden voor zwaar uitgaansgeweld in The Possé in Oostduinkerke. Daarbij viel een amokmaker in het café eerst de twee biljartvrienden lastig, maar die reageerden extreem door de man buiten een hele reeks klappen en schoppen uit te delen, zelfs op het hoofd. Hun reactie van een van hen tegen de politie zei alles: “gelukkig zijn jullie hier op tijd, of ik had hem doodgeschopt.”

De barman van The Possé deed er op 11 oktober 2022 nochtans alles aan om de kemphanen uit elkaar te halen. In het café waren de 23-jarige J.N. uit Veurne en de 21-jarige A.P uit Koksijde al aanwezig.

De twee zijn biljartvrienden, hadden weliswaar iets te veel gedronken, maar gedroegen zich rustig in de zaak. Dat veranderde toen de 22-jarige M.W. uit De Panne binnenkwam. Die was duidelijk zwaar dronken en ging de twee vrienden lastigvallen. Er was wel wat trek- en duwwerk maar de barman zag alles gebeuren en kon de kemphanen uit elkaar halen.

Op hoofd gestampt

“Korte tijd later gingen J.N en A.P naar buiten om een sigaret te roken en volgde M.W. hen”, sprak de procureur. “Buiten ontaardde de discussie volledig. Eerst gaf M.W. een van de twee een duw en een vuistslag maar die reageerden met heftig geweld. Ze bleven M.W. slaan en schoppen en brachten hem zelfs stampen toe op het hoofd toen hij op de grond lag. De barman had intussen de politie gebeld en de reactie van een van hen bij de komst van de politie zegt alles: gelukkig zijn jullie hier op tijd anders had ik hem doodgeschopt. Ik vraag voor iedereen vijf maanden cel en 800 euro boete.”

Enkel A.P en M.W. en hun advocaten daagden op en beiden vroegen de vrijspraak op grond van wettige zelfverdediging. “Dat wordt moeilijk, ik zal er over oordelen”, sprak de rechter. Vonnis op 23 februari. (JH)