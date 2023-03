Bijzonder rekenplichtige politiezone Midow terecht voor jarenlange verduistering geld: “Ook niet eerlijk geweest tegen mezelf”

De teller klokt af op 665.000 euro. Zoveel geld verduisterde de bijzonder rekenplichtige van de politiezone Midow, de financiële topman zeg maar, tussen 2006 en 2020 van de zone waar hij sinds 2001 aan de slag was. Op het proces over het gesjoemel op de rechtbank in Kortrijk hangt hem nu een celstraf van 3 jaar, waarvan 6 maanden effectief, boven het hoofd. “Uit een zekere trots ben ik niet eerlijk geweest, ook niet tegen mezelf. Het was een opluchting mijn leugenachtig leven achter mij te kunnen laten”, klonk het voor de rechter.

Begin 2021 nam Guy S., die ondertussen van Roeselare naar Torhout verhuisde, uit het niets ontslag als bijzonder rekenplichtige van de politiezone Midow. Hij was terzelfdertijd ook financieel verantwoordelijke was van de hulpverleningszone Midwest en financieel directeur van de gemeente en het OCMW van Wielsbeke. “Een autoriteit op het vlak van financieel beheer bij de overheid, hij gaf zelfs les, schreef er een boek over. Hij genoot veel aanzien en vertrouwen”, aldus de voorzitter van het politiecollege bij de zone Midow Koen Degroote.

Ziek gemeld

De weken voor zijn plotse ontslag had S. zich al ziek gemeld. “Het net sloot zich rond hem, nadat de nieuwe korpschef en de bank vragen begonnen te stellen over de cashafhalingen die jarenlang op vrijdag gebeurden”, aldus advocaat Koen Vandenberghe in naam van de politiezone Midow. “Van een spontane bekentenis kon je dus niet spreken toen hij in april in een brief bekende dat hij jarenlang en voor ruim 600.000 euro gemeenschapsgelden had verduisterd.”

In februari 2021 was een klacht neergelegd bij de federale gerechtelijke politie. Een monnikenwerk had toen al de vele verdachte cashafhalingen blootgelegd die er sinds 2006 door Guy S. gebeurden. Soms wel tot 6.000 euro per maand. De eerste jaren waren het relatief beperkte bedragen maar gaandeweg stegen de bedragen. In 2015 verdween zelfs 99.800 euro. Het exacte totale bedrag klokt nu af op 665.000 euro.

Gigantische schuldenberg

“Jarenlange praktijken, met een gigantische schuldenberg tot gevolg”, aldus de openbare aanklager, die een gevangenisstraf van 3 jaar en een beroepsverbod voor 10 jaar vorderde. Slechts 6 maanden vroeg het als effectieve straf op te leggen, de rest met voorwaarden. “Na een eerste echtscheiding en een zwaar fietsongeval, waarbij hij in coma lag, raakte hij in financiële problemen”, aldus advocaat Joris Van Cauter over de reden waarom S. geld achterover begon te drukken. “Maar op de duur gebruikte ik dat geld voor een (te) dure levensstijl”, gaf S. zelf toe. “Ik ben beschaamd. Eigenlijk liep ik al langer met het idee rond alles op te biechten. Ik worstelde met hetgeen ik deed en het enorme geheim dat ik met mij meedroeg.” Na zijn ontslag biechtte hij alles op aan zijn gezin, familie en het politiecollege. “Die grote leugen was er te veel aan voor zijn tweede huwelijk”, aldus Joris Van Cauter. “Zijn echtgenote scheidde maar liet hem niet vallen. Ze wonen nog altijd samen in een woning die zij alleen kocht.” Ondertussen startte Guy S. als zelfstandig tuinaannemer. “Bewust een heel andere wending”, vertelde hij aan de rechter. “In de tuin werken heeft altijd al therapeutisch gewerkt. Bovendien wou ik niets meer met financiën te maken hebben.” “Bovendien: waar zou hij met zijn diploma in handels- en financiële wetenschappen nog aan de bak kunnen?”, vroeg Joris Van Cauter zich af.

Zowel zijn advocaat als hijzelf maken zich sterk dat hij ooit al het geld dat is verduisterd zal hebben terugbetaald. Via het bewarend beslag dat op zijn gezinswoning in Roeselare was gelegd, kon na de verkoop er van al 148.000 euro worden gerecupereerd. Maandelijks stort hij ook 750 euro terug. “Ik besef nu al dat ik van de erfenis van mijn ouders nooit iets zelf in handen zal krijgen”, klonk het. “En dat ik al het geld dat ik nog zal verdienen, zal moeten gebruiken om die schulden terug te betalen. Dat is zijn grootste straf. En de maatschappelijke veroordeling die hij al heeft ondergaan en nog zal moeten ondergaan.

Streng signaal

Zowel de korpschef van de politiezone Midow Ruben Depaepe als de huidige en vroegere voorzitter van het politiecollege Koen Degroote en Kurt Windels woonden de rechtszitting in Kortrijk bij. “Ik hoop vooral op een streng signaal dat dergelijk gesjoemel met publieke gelden niet door de beugel kan”, aldus burgemeester van Dentergem Koen Degroote. “Met de precieze straf hebben we ons niet te moeien.” “Ik hoop dat het verduisterde geld kan gerecupereerd worden”, vult burgemeester van Ingelmunster Kurt Windels aan. “Het gaat om het geld van onze inwoners. Wat ik jammer vind: aan het politiecollege en aan ons heeft hij zijn verontschuldigingen aangeboden maar nooit aan de collega’s waar hij jarenlang in vertrouwen mee heeft samengewerkt. En dat vertrouwen zwaar heeft geschaad.”

“Nadat het gesjoemel aan het licht kwam, hebben we ook maatregelen genomen om dat in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden”, weet korpschef Ruben Depaepe. “Er is geen cashflow meer aanwezig, er kwam een nieuwe bijzonder rekenplichtige en vandaag houden we de financiën niet met 2 maar met 6 ogen in de gaten.” Ruben Depaepe was pas sinds 1 december 2020 in dienst kwam bij Midow toen hij het dossier al op zijn tafel kreeg. “Ik heb er toch wel wakker van gelegen”, gaf hij toe.

Uitspraak in de rechtszaak op 29 maart. (LSi)