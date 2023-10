Bijzonder milde straf voor trucker die Hans Balcaen (42) doodreed: “Hij heeft mijn man vermoord”

Drie maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 400 euro. Dat is de straf die de 31-jarige trucker B.R. uit Roeselare maandagochtend van de Brugse politierechter kreeg nadat hij bijna drie jaar geleden Hans Balcaen (42) uit Eernegem doodreed. Een milde straf en dat vinden ook de nabestaanden. “Ik moet dit even laten bezinken”, reageert zijn weduwe, Vanessa Monstrey (37). “Dit is een te lichte straf voor iemand die mijn man vermoord heeft, want zo zie ik het.”

Binnenkort is het exact drie jaar geleden dat Hans Balcaen uit Eernegem door een tragisch ongeval om het leven kwam. De papa van twee dochters was in Zeebrugge aan de slag als bewakingsagent. Op maandag 19 oktober 2020 kwam hij onder de wielen van een vrachtwagen terecht, nota bene vlak voor het einde van zijn werkshift.

Hans zag hoe twee vrachtwagenchauffeurs in discussie kwamen toen een van de twee wilde invoegen. Om de goede vrede te bewaren, stapte de man op beide vrachtwagens af om te bemiddelen, al kwam het nooit zover. B.R. zag Hans niet staan en toen de trucker wilde verderrijden, kwam hij in aanrijding met Hans. Het slachtoffer had geen schijn van kans en liet ter plaatse het leven.

Pleidooien

Uit het deskundig verslag bleek eerder al dat Hans Balcaen zich in de dodehoekzone bevond, waardoor trucker B.R. het slachtoffer op geen enkel moment gezien kon hebben. De spiegel van de vrachtwagen stond ook verkeerd ingesteld, al was dat geen fout volgens de verdediging. Uit het pleidooi van advocaat Vandenbogaerde bleek eerder dat in de wegcode niets vermeld staat over de exacte afstemming van de spiegel in kwestie.

Al had het nooit zover mogen komen volgens het Openbaar Ministerie. “Had B.R. wat meer geduld aan de dag gelegd en de andere trucker gewoon laten invoegen, dan was de aanrijding niet gebeurd”, sneerde de procureur.

Uitspraak

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar zover kwam het dus niet. “Gelukkig”, zegt de weduwe. De rechter was van oordeel dat ook Hans zelf een duit in het zakje heeft, want als bewakingsagent had hij niet de bevoegdheid om zich op de plaats van het dodelijk ongeval te voet te begeven en te bemiddelen.

De trucker werd maandagochtend veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 400 euro. Een rijverbod zou volgens de rechtbank een te grote invloed hebben en was daarom niet aan de orde. De trucker gaf eerder al toe dat het ongeval een zware impact heeft op zijn privéleven. “Ik slaap al drie jaar niet meer”, zei de trucker.

De nabestaanden waren maandag aanwezig in de zaal. “Ik moet dit even laten bezinken”, zei Vanessa Monstrey na afloop. “Dit is een te lichte straf voor iemand die mijn man vermoord heeft, want zo zie ik het”, aldus de weduwe van Hans Balcaen.