Bijbouw redde restaurant tijdens pandemie, maar nu riskeren uitbaters 32.000 euro boete: “Kan einde van onze zaak zijn”

De uitbaters van restaurant Sur Le Toit langs de Tieltstraat in Meulebeke riskeren elk 16.000 euro boete omdat ze tijdens de coronapandemie een veranda met dakterras bijbouwden aan hun restaurant. Kok Filip Verbeke (49) wist niet dat hiervoor een vergunning nodig was. “Die bijbouw heeft toen onze zaak gered, als we die terug moeten afbreken dan is het game over.”

Bijbouw door coronamaatregelen

Nadine Ngalula (42) en Filip Verbeke (49) konden door de coronamaatregelen eind 2020 nog amper acht mensen zetten in hun zaak. Die heette toen nog Melanzane maar werd sindsdien omgedoopt tot Sur Le Toit, ironisch genoeg een verwijzing naar het dakterras dat hen nu zoveel kopzorgen bezorgt. Om meer ruimte tussen de tafeltjes te creëren, vormde Filip begin 2021 het terras voor de zaak om tot een veranda met daarbovenop een dakterras.

Toen de bijbouw bijna klaar was, kreeg Filip te horen dat hij een vergunning nodig had. Volgens de overheid legde Filip drie aanmaningen om de bouwwerken te staken naast zich neer, maar dat nuanceert hij. “Ik heb enkel nog de trap naar het dakterras geplaatst en daar de balustrade rechtgezet. Het gebouw zelf was al volledig af. Ik heb het op drie weken geplaatst en had nooit gedacht dat dit als een serieuze verbouwing aanzien zou worden.”

Aanslepende vergunningskwestie

Filip deed sindsdien alle moeite om zich in regel te stellen, maar tevergeefs. “Ik nam een architect onder de arm om een vergunningsaanvraag te doen en hield rekening met de opmerking van de buren dat er vanop het terras inkijk was in hun huis. Dat huis staat leeg, maar ik wil toch afscherming plaatsen. Ik heb echter een chronische huidziekte en in die periode stak die terug de kop op. De vergunningskwestie heeft bijna een jaar stilgelegen omdat ik constant het ziekenhuis in en uit moest voor huidtransplantaties.”

32.000 euro boete én celstraf

De vergunning raakte niet rond en afgelopen maandag moesten Filip en Nadine voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verschijnen. Het parket vordert voor hen elk 16.000 euro boete en voor Filip ook zes maanden celstraf met uitstel. “Absurd”, vindt Filip. “Het is precies of we de zwaarste criminelen zijn. Die boete kunnen we niet betalen en moesten de bijbouw terug moeten afbreken dan is dat het faillissement van de zaak.”

Vonnis afwachten

Burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst staat nog open voor een oplossing, maar wacht het vonnis van de rechtszaak af. “Er is tot driemaal toe een verzoek geweest om de werken stil te leggen, dan worden er pv’s opgemaakt en van het een komt het ander. Voor mij kan een regularisatie nog steeds, ook al is dat met een boete, maar de ambtenaar vroeg om hiervoor het vonnis af te wachten. Er is ook een signaal nodig naar de omgeving dat men niet klakkeloos een bijbouw van 100 vierkante meter kan plaatsen zonder vergunning.”