Bewoner betrapt inbreker in De Haan en overmeestert hem voor komst van politie: dader krijgt jaar cel

Een 54-jarige Bulgaar heeft in de Brugse rechtbank één jaar cel gekregen voor een poging tot diefstal met geweld. Ivan K. drong een woning in De Haan binnen, maar werd betrapt door de bewoner. Die laatste sprong hem rond de nek en kon hem in bedwang houden tot de komst van de politie.

Ivan K. betrad op 31 juli dit jaar de tuin van een woning in een villawijk in De Haan. De achterdeur bleek niet op slot, waardoor de Bulgaar het huis makkelijk kon binnenstappen. De deur maakte bij het openen echter veel lawaai, waardoor de bewoner gewekt werd. De 37-jarige man ging naar beneden en zag de inbreker nog net wegvluchten. Na een korte achtervolging sprong hij de dader rond de nek op de binnenplaats van hotel Duinhof. K. verzette zich hevig, maar kon toch in bedwang worden gehouden tot de komst van de politie.

Tijdens de schermutseling werd het slachtoffer verschillende keren bedreigd. Hij liep ook lichte verwondingen op. De Bulgaar verklaarde aan de politie vreemd genoeg dat hij dacht dat hij een hotel was binnengestapt. Hij ontkende ook geweld te hebben gebruikt. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de beklaagde ook een vals rijbewijs op zak had. Vorig jaar werd hij bovendien al eens veroordeeld voor schriftvervalsing. Door die veroordeling kreeg hij een inreisverbod van drie jaar, maar dat lapte hij aan z’n laars. K. kreeg daarom, bovenop z’n één jaar cel, nog eens drie maanden gevangenisstraf extra. (SDV)