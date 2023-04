Bewakingsagent en inbreker opnieuw oog in oog voor rechter

Voor het eerst sinds ze op 7 februari 2023 oog in oog stonden bij een inbraak in het containerpark in Ingelmunster troffen de 32-jarige dader uit Aalbeke en een bewakingsagent elkaar opnieuw. Op de rechtbank in Kortrijk dit keer, en opnieuw kwam het tot een discussie…

Na een alarmmelding op het containerpark van Ingelmunster snelde de bewakingsagent die nacht ter plaatse. Een omheiningsdraad bleek opengeknipt en goederen lagen klaar om meegenomen te worden. Plots stonden de bewaker en Ali S. (32) uit Aalbeke oog in oog. “Ik kreeg een duw, viel en kreeg nog enkele klappen”, aldus de bewaker. “De bewaker ging meteen met zijn armen gekruist op de grond liggen”, gaf Ali S. een andere versie. “Hij filmde me. Ik nam zijn gsm af en gooide die weg. Maar ik gebruikte geen geweld.”

Bewakingsbeelden

De inbraak bekende de man wel. “Ik dacht niemand kwaad te doen omdat het toch om afval ging. Het zal nooit meer gebeuren. Ik besef dat ik fout was.” Of hij nu uit was op autobatterijen of een Playstation 3 was niet duidelijk. Een mededader kon niet geklist worden. “Hij liegt”, aldus de bewakingsagent. De rechter wil tegen 7 juni weten of er bewakingsbeelden van het containerpark beschikbaar zijn om de juiste versie van de diefstal met geweld te achterhalen. Ali S. riskeert één jaar cel. Hij kon nog dezelfde nacht geklist worden toen hij zijn achtergelaten auto kwam ophalen. (LSi)