Betrapte inbrekers die achtervolgd werden door politie blijven maand langer in cel

Twee mannen van 24 en 27 jaar oud zullen de jaarwissel in de gevangenis vieren. Het duo verblijft sinds kerstavond in de gevangenis nadat ze door de politie werden betrapt na een inbraak. De twintigers probeerden de agenten nog af te schudden, maar zonder succes.

Twee inbrekers vieren oud en nieuw dit jaar in mineur. De jongemannen braken op kerstavond in langs de Oude Gentweg in Torhout. Ze probeerden weg te vluchten met hun Skoda, maar dat was buiten de politie gerekend. Enkele agenten kregen de wagen in het vizier en besloten de achtervolging in te zetten. Het voertuig werd aan de afrit van de E403 in Ruddervoorde door de wegpolitie achtervolgd. Ter hoogte van het kruispunt van de N50 met de Varentakker in Zwevezele geraakte het voertuig van de baan.

Een verdachte werd door de politie onmiddellijk in de boeien geslagen. Zijn kompaan probeerde de agenten sneller af te zijn en zette het op een lopen. De wegpolitie, politiezone regio Tielt, politiezone Kouter, politiezone Het Houtsche en een speurhondengeleider van de Federale Politie bundelden de krachten waarna de tweede verdachte alsnog werd ingerekend. De agenten troffen in de wagen de buit aan van de inbraak in Torhout.

Raadkamer

Het duo verscheen vrijdagochtend voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer. Die besliste om de aanhouding van beide mannen met een maand te verlengen. Net zoals Kerstmis zullen de dieven nu ook oudejaar en nieuwjaar in de gevangenis vieren.