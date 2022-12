Betrapt tijdens interventie voor partnergeweld: vrouw uit Tielt krijgt voorwaardelijke celstraf voor drugsverkoop

Een 45-jarige vrouw uit Tielt heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor drugsverkoop en cannabisteelt.

Op 12 augustus vorig jaar werd de politie opgetrommeld voor intrafamiliaal geweld in een woning in Tielt. I.L. (45) had klappen gekregen van haar toenmalige partner maar bleek zich met drugs in te laten. Op de salontafel lagen een injectiespuit, een lepel en wit poeder. De politie doorzocht de woning en trof in de diepvries 220 gram speed aan. Op zolder stond een kweektent en op de koer bleken twee cannabisplanten te groeien. Elders in de woning werd in totaal 33 gram cannabis aangetroffen.

Onderzoek wees uit dat I.L. haar partner hielp met drugsverkoop. Op haar gsm stonden heel wat berichten die daarop wezen. Volgens klanten die verhoord werden was het in de woning een komen en gaan van druggebruikers. Na een maand voorhechtenis kwam I.L. voorwaardelijk vrij. Ze toonde zich gemotiveerd om van haar speedverslaving af te raken. De vrouw kreeg eerder dit jaar al vijftien maanden voorwaardelijk voor drugsfeiten, maar de rechtbank gaf er haar vrijdag nog twaalf maanden voorwaardelijk bovenop. (AFr)