Bestuurder die Marthe (23) doodreed in Roeselare krijgt naast celstraf rij- én caféverbod van drie jaar

De 24-jarige J.D. is veroordeeld voor de dood van Marthe Hanssens (23). De nacht van vrijdag op zaterdag 25 juni 2022 werd ze met haar fiets van de weg gemaaid. De man werd daarvoor nu veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden effectief en strenge voorwaarden. Daarbovenop werd hij rijongeschikt verklaard en krijgt hij een rijverbod van drie jaar. “Een wijs vonnis.”

Ik ben dronken. Haha, had Jan D. (24) zijn vriendin nog gestuurd. Het waren die vrijdag 24 juni Batjes in Roeselare. Alcohol was overmatig genuttigd, al minstens één joint had hij gerookt. Ga niet met de auto, neem een taxi, antwoordde zijn vriendin. Advies dat hij in de wind sloeg.

Aan hoge snelheid reed hij daarna richting het centrum van Roeselare. Al driftend reed hij een rondpunt over. Tot hij in de Meensesteenweg de controle over het stuur verloor. Net op dat moment passeerde Marthe Hanssens (23) met haar fiets. Een ongeval was onvermijdbaar. Marthe was op slag dood.

“Driedubbele fout”

Onopzettelijk, volgens de rechter, maar door de combinatie van alcohol, verdovende middelen en te hoge snelheid neigend naar opzettelijkheid. “Hij moest geweten hebben dat het slecht ging aflopen”, aldus politierechter Philip Hoste. “Hij maakte op een abrupte wijze een einde aan het leven van een jeugdige en onschuldige fietsster. Een driedubbele fout, die onnoemelijk veel leed veroorzaakte. Had hij de verkeersregels nageleefd, zoals iedere normale weggebruiker, zou dit zich nooit hebben voorgedaan.”

Dat hij in minder dan een jaar daarvoor vijftien snelheidsovertredingen beging, sprak nog minder in zijn voordeel. De rechter besliste om de man een gevangenisstraf op te leggen van twee jaar, waarvan acht maanden effectief. De overige maanden zijn onder strenge voorwaarden. Zo werd Jan D. een caféverbod opgelegd, mag hij niet in het buitenland komen en moet hij zich een jaar lang elke maand laten testen op alcohol en drugs.

Op de vorige zitting nam Jan D. zelf met stokkende stem het woord. “Ik schaam me kapot”, verklaarde hij tot viermaal toe. “Er zijn geen woorden genoeg om sorry te zeggen. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Ik wou dat ik het slachtoffer was die nacht.”

Geen maximaal rijverbod

Voor de familie van Marthe was een gevangenisstraf geen must. Een maximaal rijverbod, had broer Arthur gevraagd. Dat zat er niet in. De politierechter legde een rijverbod van drie jaar op, maar ook de rijongeschiktheid. “Dat maakt dat hij pas na zes maanden zijn rijbewijs kan terugvragen als hij kan bewijzen dat hij rijgeschikt is. Pas daarna gaan die drie jaar rijverbod in”, licht Jan Leysen, raadsman van de familie van Marthe toe.

Dat maakt het volgens hem een billijke uitspraak. “Een wijs en evenwichtig vonnis, waarbij er ook ruimte is voor verbetering van de man”, aldus Jan Leysen. “De man zal zelf moeten bewijzen dat hij weer klaar is om een auto te besturen.”

De familie kwam ook luisteren naar de uitspraak van de rechtbank. “Het toegebrachte leed is er niet mee weg maar ergens kunnen we er ons wel in vinden. Ik had het rijverbod graag hoger gezien, maar de rijongeschiktheid compenseert het misschien een beetje”, meent de broer van Marthe. (JDW)